Lawo auf der Tonmeistertagung 2025

Lawo zeigt in Düsseldorf IP-basierte Audiotechnologie für Broadcast, Recording und Live-Performance

Vom 12. bis 15. November 2025 präsentiert Lawo auf der 33. Tonmeistertagung im Congress Center Düsseldorf (CCD) seine neuesten Lösungen für die professionelle Audioproduktion. Als langjähriger Pionier in den Bereichen IP-basierte Audio-, Video- und Steuerungstechnologie zeigt Lawo am Stand 43, wie Virtualisierung, Workflow-Optimierung und nahtlose Integration moderne Produktionsumgebungen effizienter, flexibler und skalierbarer machen – für Broadcast, Theater, Oper und Live-Events.

mc²-Mischpulte: Mehr Kontrolle, mehr Präzision

Mit der neuen Software-Version 12.2.0 erhalten die mc²-Mischpulte von Lawo umfangreiche Erweiterungen für anspruchsvolle Produktionsszenarien. Ein Highlight ist das erweiterte EQ-Modul, das nun drei dynamische Bänder pro Kanal zusätzlich zu den bisherigen vier vollparametrischen statischen Bändern bietet – für noch präzisere Klanggestaltung.

Die neuen Kanalanzeigen mit bis zu drei Mini-Displays pro Kanalzug sorgen für verbesserte visuelle Rückmeldung. In Kombination mit der dezentralen Touch-Steuerung des Processing-Kanals ergibt sich eine deutlich flexiblere Bedienung – insbesondere bei verteilten Systemen oder bei Dual-Operator-Setups. Die optimierten dezentralen Fader-User-Buttons ermöglichen direktes Layer- und Bank-Switching über Hardware-Tasten, die zusätzlich als frei programmierbare User-Buttons genutzt werden können.

Theater & Live: Nahtlose QLab-Integration

Für den Einsatz in Theater- und Live-Produktionen bietet Lawo jetzt die native Integration mit QLab. Ab Version QLab 5.5 wird das Lawo OSC Showcontrol-Interface nun direkt unterstützt. Dadurch können Snapshots und Szenen direkt und intuitiv aus QLab heraus gesteuert werden – ganz ohne manuelle Eingabe von OSC-Kommandos. In Kombination mit der generischen OSC-Funktionalität und ADM-OSC aus Release 10.12.0 entsteht eine leistungsstarke Lösung zur Automatisierung komplexer Show-Workflows – ideal für Theaterhäuser und Opernbühnen. Diese Integration wird auf dem Lawo-Messestand anhand der bewährten Vivace 3D Processing Engine demonstriert.

Live-Demos: Lawo in Aktion erleben

Am Stand 43 können Besucher Lawo-Technologie in einer Live-Demonstration hautnah erleben. Mit dem mc²56 Produktionsmischpult zeigt Lawo, wie selbst komplexe Produktionsanforderungen effizient und elegant umgesetzt werden können. Darüber hinaus wird demonstriert, wie sich alltägliche Aufgaben mithilfe der Home Apps Platform und .edge abbilden und nahtlos in bestehende Produktionsumgebungen einbinden lassen.

Erstmals wird auch die Integration der Sequoia-Steuerung präsentiert – wahlweise direkt auf dem mc²56 oder über den mc² crystal Controller. Diese Features unterstreichen Lawos Anspruch, ganzheitliche Lösungen für moderne, IP-basierte Produktionsworkflows zu liefern – mit maximaler Flexibilität und intuitiver Bedienung.