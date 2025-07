Riedel kündigt RefSuite an

Riedel Communications bringt RefSuite-Plattform für Sportschiedsrichter, Trainer und Produktion auf den Markt.

Riedel Communications kündigt RefSuite an, eine neue Managed-Technology-Lösung, die speziell auf die Arbeitsabläufe im Profisport zugeschnitten ist. RefSuite kombiniert Hardware, Software, Cloud-Services und einen 24/7-Remotebetrieb in einem einheitlichen System, das Schiedsrichter-, Trainer- und Übertragungsabläufe in Live-Sportumgebungen revolutionieren soll.

RefSuite wurde in enger Zusammenarbeit mit Schiedsrichtern und Branchenakteuren entwickelt und basiert auf der bewährten technischen Expertise von Riedel. Die Lösung umfasst fünf eng integrierte Module: RefCam, RefBox, RefComms, CoachComms und RefCloud. Von am Kopf befestigten Schiedsrichterkameras und Fifa-zertifizierten Video-Assistenten-Systemen (VAR) bis hin zu Bolero S-basierter drahtloser Kommunikation und cloudbasiertem Medienmanagement ermöglicht RefSuite eine beispiellose Koordination, Leistung und Entscheidungsfindung und liefert gleichzeitig unveröffentlichte/immersive Übertragungsperspektiven.

»RefSuite ist das Ergebnis jahrelanger Praxiserfahrung, Produktinnovation und direkter Zusammenarbeit mit den weltweit führenden Sportorganisationen«, so Lutz Rathmann, CEO Managed Technology bei Riedel Communications. »Da jedes Modul bereits in hochkarätigen Einsätzen weltweit bewährt ist, stellt RefSuite einen entscheidenden Schritt weg von fragmentierten Lösungen dar und bietet eine einheitliche, zukunftsfähige Plattform, die Schiedsrichter-, Trainer- und Übertragungsteams gleichermaßen unterstützt.«

Der modulare Aufbau von RefSuite gewährleistet maximale Skalierbarkeit und Flexibilität. Ob bei Spitzenturnieren, in nationalen Ligen oder auf Trainingsplätzen – RefSuite passt sich den Anforderungen und der Größe jedes Kunden an. RefCam liefert stabiles, broadcasttaugliches Video aus der Perspektive des Schiedsrichters, während das RefBox VAR-Review-System eine intuitive, synchrone Steuerung aller Videoquellen für sofortige Analyse, Wiedergabe und Clip-Export ermöglicht. RefComms und CoachComms bieten verschlüsselte Kommunikation zwischen Schiedsrichtern und Teams mit geringer Latenz, ergänzt durch die RefCloud-Mediencloud als zentrale Drehscheibe für die sichere Speicherung, Überprüfung und Zusammenarbeit von Medien.

Das Ökosystem kann mit der privaten 5G-Netzwerklösung Easy5G von Riedel erweitert werden, die eine schnelle und sichere Datenübertragung für RefCam-Videostreaming über das gesamte Spielfeld oder Remote-RefBox-Review-Workflows bietet. In Kombination mit der optionalen zentralen Überwachung und Unterstützung durch das Remote Operations Center (ROC) von Riedel bietet dieses Managed-Technology-Angebot eine schlüsselfertige Bereitstellung und Betriebssicherheit. Mit RefSuite erhalten Sportorganisationen eine konsistente, leistungsstarke Grundlage für jedes Spieltagsszenario – bereitgestellt und gewartet von einem einzigen vertrauenswürdigen Partner.

»RefSuite verkörpert unsere Vision einer nahtlosen Bereitstellung – ein einheitliches Technologie- und Servicemodell, das auf die hohen Anforderungen internationaler Verbände, Ligen, Rundfunkanstalten und Produktionspartner zugeschnitten ist«, so Marc Schneider, Executive Director Global Events bei Riedel Communications. »Das ist erst der Anfang: RefSuite ist der erste Schritt in eine neue Generation integrierter Ökosysteme, die neue Möglichkeiten für die Remote-Produktion, Leistungsanalyse und immersive Fanerlebnisse eröffnen und die Zukunft des Motorsports, der maritimen Welt und der Live-Produktionsumgebungen gleichermaßen prägen werden.«

RefSuite ist ab sofort über das globale Managed Technology Service-Angebot von Riedel verfügbar.