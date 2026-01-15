Riedel RefCam erstmals in deutscher Basketball-Liga im Einsatz

Riedel Communications hat in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Basketball Bund (DBB) und der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) seine RefCam-Technologie erstmals in der 2. Basketball-Bundesliga eingesetzt.

Im Rahmen eines wissenschaftlichen Forschungsprojekts kam die am Kopf montierte Kameratechnologie am 28. Dezember 2025 beim Spiel zwischen den EPG Baskets Koblenz und den Bozic Estriche Knights Kirchheim zum Einsatz.

Das Forschungsprojekt verfolgt das Ziel, ein umfassendes Trainingskonzept zur Verbesserung der Entscheidungsfindung von Basketball-Schiedsrichtern zu entwickeln. Die RefCam von Riedel ist eine kompakte, am Kopf montierte Kamera, die Spielsituationen aus der Perspektive des Schiedsrichters erfasst. In Koblenz wurden drei RefCam-Record-Einheiten ausschließlich für lokale Aufnahmen eingesetzt.

»Die Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Partnern ist entscheidend für die Weiterentwicklung der Schiedsrichter-Standards«, erklärte Carsten Straube, Manager für B- und C-Kader-Schiedsrichter beim DBB. »Innovative Technologieprojekte wie RefCam können eine Schlüsselrolle bei der Qualitätssicherung spielen und gleichzeitig neue Erkenntnisse für die Schiedsrichter-Ausbildung liefern.«

Die vom Bundesinstitut für Sportwissenschaft geförderte Studie konzentriert sich auf die Evaluierung eines videobasierten Trainingsprogramms für die Entscheidungsfindung von Schiedsrichtern. Das mit RefCam aufgenommene Material ergänzt bestehende Methoden um neue Perspektiven aus realen Spielsituationen und fließt in die Entwicklung von Trainingsmaterialien ein.

»Hochdynamische Spielsituationen lassen sich mit herkömmlichen Kameras nur schwer aus der Schiedsrichter-Perspektive erfassen«, sagte Dr. Johannes Meyer, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der DSHS. »RefCam ermöglicht es uns, genau diese Sequenzen mit einem hohen Grad an Realismus aufzuzeichnen und zu analysieren.«

Jacqueline Voss, Executive Director of Strategy and Innovation bei Riedel Communications, ergänzt: »Dieses spannende Projekt zeigt, dass unsere RefCam nicht nur für immersive Perspektiven in Live-Umgebungen geeignet ist, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für Analyse und Forschung liefern kann. Wir freuen uns, dass unsere Technologie sowohl die sportwissenschaftliche Forschung als auch die Schiedsrichter-Entwicklung im deutschen Basketball unterstützen kann.«