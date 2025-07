Sony präsentiert neues Richtrohrmikrofon ECM-778

Das neue Mono-Elektret-Kondensator-Mikrofon im Shotgun-Design von Sony soll sich besonders für Einsätze auf Film-Sets oder im Studio eignen.

Das ECM-778 erreicht eine hervorragende Richtwirkung, betont Sony. Es bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten, sei es an einer Tonangel, an einem Stativ oder direkt an einer Kamera. Zudem verfügt es über eine neu entwickelte Mikrofonkapsel, ein Interferenzrohr aus Messing und eine speziell entwickelte Elektronik. Das sorgt für eine gute Klangqualität und sichert hochwertige Aufnahmen mit klaren, räumlichen Höhen und stabilen Mitten und Tiefen. Sony erklärt: Trotz seiner kompakten Größe von 176 Millimeter Länge und einem Gewicht von nur 102 Gramm erreicht das ECM-778 eine hervorragende Richtwirkung und bietet Anwendern mehr Flexibilität bei Aufnahmen in beengten Aufnahmeräumen.

Das ECM-778 ist ab September 2025 zum Preis von 1.100 Euro (UVP) erhältlich.

Breites Einsatzgebiet

Das Richtrohrmikrofon lässt sich mit dem mitgelieferten Mikrofonhalter und Stativadapter an verschiedenen Geräten wie Tonangeln befestigen. Der Standardadapter ist in zwei Ausführungen erhältlich: Als PF1/2 (Stecker) ⇔ W3/8 Zoll (Buchse) oder als PF1/2 (Stecker) ⇔ NS5/8 Zoll (Buchse). Das Mikrofon kann an Galgenstangen oder Tonangeln befestigt und mit externen Audio-Eingabegeräten, Aufnahmegeräten und Kamerasystemen mit XLR-Anschlüssen verwendet werden.

Klare und präzise Tonaufnahmen

Die neu entwickelte Mikrofonkapsel, das präzisionsgefertigte Interferenzrohr aus Messing und die Elektronik sorgen gemeinsam für klare hohe Frequenzen ohne unerwünschte Resonanzen und stabile Mitten und Tiefen. Dank einer hohen Auflösung lassen sich Frequenzen auch über den hörbaren Bereich von 20 kHz hinaus erfassen und klare, räumlich weitläufige Audioaufnahmen von Stimmen, Umgebungsgeräuschen, Naturgeräuschen, Musikinstrumenten und vielem mehr erstellen. Das präzise gefertigte Richtrohr mit Schallwellen-Interferenzeffekten unterdrückt Schall von den Seiten und von hinten über den gesamten Frequenzbereich hinweg. Dadurch wird eine scharfe Richtwirkung nach vorne erreicht, die den gewünschten Klang klar erfasst und gleichzeitig Umgebungsgeräusche effektiv reduziert.

Gleichbleibende Klangqualität

Die Kombination aus einer Mikrofonkapsel, die selbst feinste Geräusche und hochfrequente Schwingungen erfasst, und einem präzisionsgefertigten Akustikrohr aus Messing sorgt für eine gleichbleibende Klangqualität in verschiedenen Aufnahmeumgebungen, ganz gleich, ob das Mikrofon an einer Angel, an der Kamera oder in Studioaufbauten mit unterschiedlichen Abständen zum aufzunehmenden Objekt montiert ist, so Sony.

Folienkondensatoren und Metallschichtwiderstände im Signalweg sorgen für eine klare Klangqualität. Leitfähige Polymer-Aluminium-Feststoffkondensatoren im Stromkreis kombinieren Miniaturisierung mit hoher Kapazität, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Außerdem unterdrückt das gefräste Aluminiumgehäuse externe Vibrationen und elektrisches Rauschen und ermöglicht so hochpräzise Audioaufnahmen.

Hervorragendes Handling

Dank einer kompakten Bauform des Interferenzrohrs und der Elektronikkomponenten ist das Mikrofon nur 176 mm lang. Als Galgenmikrofon bietet es auch in engen Räumen eine gute Manövrierfähigkeit und lässt sich dank seiner beschriebenen Aufnahmequalität näher an Tonquellen positionieren. Wenn es auf Kameras montiert wird, wird der Bildausschnitt auf ein Minimum reduziert. Durch sein Gehäuse aus gefrästem Aluminium und aufgrund seiner kompakten Bauweise wiegt es nur 102 Gramm und verbessert so die Bedienbarkeit beim Einsatz an Galgenstangen oder Tonangeln – auch bei längeren Einsätzen am Drehort. Bei der Montage an Kameras mit XLR-Anschlüssen entlastet das Mikrofon den Kameramann, verbessert die Mobilität am Set und eröffnet verschiedene weitere Aufnahmeszenarien.

Zuverlässig und vielseitig in allen Umgebungen

Der integrierte Low-Cut-Schalter reduziert bei Aktivierung effektiv Windgeräusche und Vibrationen und ermöglicht so klare und gut verständliche Audioaufnahmen. Die Schaumstoff-Windschutzvorrichtung ist leicht und einfach zu handhaben und eignet sich für den Einsatz in Innenräumen oder Umgebungen mit minimalem Windaufkommen. Der Windschutz aus Fell bietet guten Windschutz und ist ideal für den Einsatz im Freien oder bei windigen Bedingungen. Die Verwendung des für die jeweilige Umgebung geeigneten Windschutzes gewährleistet klare Audioaufnahmen.

Das Mikrofon verfügt über ein robustes Gehäuse aus maschinell bearbeitetem Aluminium. Es wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und bleibt auch unter unterschiedlichen Aufnahmebedingungen zuverlässig und konsistent.