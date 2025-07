Drehbuchauswertung mit Dramatify

Dramatifys KI-Drehbuchauswertung verkürzt die Vorbereitung von Tagen auf Minuten.

Dramatify, die in Stockholm ansässige SaaS-Plattform für Film-, TV- und Broadcast-Produktionen, automatisiert bereits Arbeitsabläufe vom Show-Development bis zur Live-Ausstrahlung. Jetzt stellt das Unternehmen die KI-Drehbuchauswertung vor, eine native Funktion, die jedes Drehbuch, AV-Manuskript oder Mehrkamera-Ablaufplan (Rundown) einliest und in weniger als einer Stunde eine vollständig getaggte, produktionsbereite Auswertung liefert – eine Aufgabe, die bislang mehrere Tage dauerte.

Engpässe in der Vorbereitung

Seit Jahrzehnten musste jede Rolle, Requisite, jeder Drehort, Stunt und Effekt von Hand farblich markiert und erfasst werden – meist mit Textmarkern oder veralteter Desktop-Software. Dieses Problem will Dramatify lösen.

KI-Drehbuchauswertung

Sobald ein Drehbuch hochgeladen oder ein Rundown direkt in Dramatify erstellt wird, analysiert die KI alle Szenen und erkennt Cast, Requisiten, Kostüm, Fahrzeuge, Tiere, Stunts, Drehorte, VFX und weitere Schlüsselelemente. Die Daten fließen direkt in Dramatifys Scene Item Manager, die Day-out-of-Days-Dispo, Auswertungs-Reports und Stripboards, sodass jede Abteilung sofort loslegen kann – ganz ohne Doppeleingaben oder Copy-and-Paste-Fehler.

»Produzent_innen verbringen zu viel Gehirnschmalz mit Tabellen statt mit Storytelling«, sagt Annika Lidne, Mitgründerin und CEO von Dramatify. »Unsere KI-Drehbuchauswertung beseitigt 80 Prozent der Routinearbeit, damit sich Teams auf Casting, Locations und kreative Lösungen konzentrieren können – statt Requisiten zu zählen.«

Zwei Modi: Strict & Creative

• Strict Mode zieht nur Informationen aus dem vorliegenden Text – ideal für hochwertiges Drama und andere fiktionale Formate.

• Creative Mode ergänzt mithilfe generativer KI fehlende Angaben, wie sie in Entertainment, Factual und Branded Content üblich sind, und bleibt dabei vollständig unter der Kontrolle der User.

Für weltweite, kollaborative Teams

Mit Unterstützung von 70 Sprachen und cloudbasierter Echtzeit-Zusammenarbeit bietet Dramatifys KI-Drehbuchauswertung eine gemeinsame Datenquelle, egal wo das Team arbeitet und wie eng der Drehplan ist.

Enterprise-Security

Alle KI-Anfragen werden entweder in Dramatifys eigener Infrastruktur oder in der privaten Microsoft-Azure-Tenancy des Kunden verarbeitet; keine Nutzerdaten werden zum Training externer Modelle verwendet. Sender und Studios können Dramatify zudem in ihrer eigenen Azure-Umgebung betreiben.

»Der Schutz des geistigen Eigentums unserer Kund_innen hat für uns oberste Priorität«, betont Angelika Stigenberg, Mitgründerin und CTO von Dramatify. »Ob die KI-Verarbeitung in unserer sicheren Azure-Tenancy oder in Ihrer eigenen läuft – Ihre Daten bleiben vertraulich und dienen niemals dem Training fremder Modelle.«

Komplettiert Dramatifys KI-Produktions-Suite

Die KI-Drehbuchauswertung ergänzt den AI Show Developer und den AI Rundown Assistant. Die KI-Drehbuchauswertung steht ab sofort allen Kunden und Kundinnen von Dramatify zur Verfügung. Jeder Account enthält 100 kostenlose KI-Credits; zusätzliche Credits können flexibel nachgebucht werden. Auch Testversionen sind verfügbar.