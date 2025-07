Atomos kündigt neuen Ninja TX Monitor-Recorder an

Atomos hat den Ninja TX vorgestellt, einen komplett neu entwickelten Monitor-Recorder der nächsten Generation.

Das 5-Zoll-Gerät erweitert die etablierte Ninja-Produktlinie um sowohl 12G-SDI- als auch HDMI 2.0-Anschlüsse und integriert WLAN sowie AirGlu-Timecode-Technologie.

Der Ninja TX verfügt über ein überarbeitetes Industriedesign mit verbesserter Wärmeableitung, reduziertem Gewicht und erhöhter Portabilität. Trotz der kompakten Bauform bietet das Gerät Funktionen, die bisher größeren Modellen vorbehalten waren, einschließlich der Unterstützung für CFexpress Type B-Speichermedien und die Aufzeichnung auf externe USB-C-Laufwerke.

Das neue Linux-basierte Atomos-Betriebssystem soll schnellere Leistung, Over-the-Air-Updates und eine optimierte Benutzeroberfläche bieten. Der 1500-Nit-Bildschirm ist nach Herstellerangaben 50 Prozent heller als bei anderen Ninja-Modellen und enthält professionelle Monitoring-Funktionen wie EL ZONE False Color, Focus Peaking, Waveform-Anzeige und Vectorscope.

Für Cloud-Workflows ist der Ninja TX mit integriertem WLAN und 20 GB kostenlosem Atomosphere-Speicher ausgestattet. Nutzer können Aufnahmen direkt zu Frame.io, Dropbox oder anderen Cloud-Diensten hochladen oder über NDI 6/HX3 streamen.

Das Gerät unterstützt ab Werk die wichtigsten Codecs Apple ProRes, ProRes Raw, Avid DNx und H.265/H.264. Je nach Kamera-Output sind Aufnahmen mit bis zu 120fps in HD-Auflösung, bis zu 60fps in 4K UHD/DCI und bis zu 30fps in 8K UHD/DCI möglich.

Der Ninja TX verfügt über ein proprietäres Verriegelungssystem für HDMI- und USB-C-Kabel sowie zwei USB-C-Anschlüsse für den gleichzeitigen Anschluss externer Laufwerke oder Zubehör. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C, NP-F-Akkus oder Netzteil.

Der Ninja TX soll Ende August 2025 ausgeliefert werden. Der unverbindliche Verkaufspreis beträgt 999 Euro netto.

Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick