Marshall stellt CV355-27X-ND3 Kamera vor

Ein 27fach-Zoom und NDI-Funktionalität zeichnen die neue, kompakte HD-Kamera von Marshall aus.

Marshall Electronics stellt auf der IBC 2025 die CV355-27X-ND3 Optical Zoom NDI (NDI HX2, NDI HX3) Kamera vor. Diese Kamera verfügt über einen professionellen 8,5-Megapixel-Sensor, der HD-Videos mit bis zu 1920 x 1080 bei 60 fps aufzeichnet und alle HD-Formate unterstützt. Das übersichtliche Design, die einfache Bedienung und die NDI-Fähigkeiten machen diese Kamera zu einem Werkzeug für eine Vielzahl von Broadcast- und professionellen A/V-Anforderungen.

Die CV355-27X-ND3 verfügt über einen 27-fachen optischen Zoomblock, der einen umfangreichen Zoombereich von 5,56 mm bis 150 mm bietet, beginnend bei 60 Grad bis hin zu 3,2 Grad horizontalem Blickwinkel.

Die Kamera verfügt über das Video-over-IP-Protokoll NDI (NDI HX2, NDI HX3), das die Übertragung von Videos mit geringer Latenz über ein Standard-IP-Netzwerk ermöglicht. NDI eröffnet eine Vielzahl von NDI-Tools, mit denen diese neue Kamera leicht gefunden, gesteuert, angepasst und in NDI-Workflows integriert werden kann. Die Kamera bietet zudem NDI HX2|HX3, 3G/HDSDI und HDMI-Simultanausgänge mit eingebettetem Stereo-Audio.

Die CV355-27X-ND3 bietet weiter eine hohe Lichtempfindlichkeit und sorgt laut Hersteller für klare Bilder unter wechselnden und schwierigen Lichtverhältnissen.

»Die CV355-27X-ND3 wurde für Anwender entwickelt, die Videos in Broadcast-Qualität mit flexibler Integration in ihre bestehenden Workflows benötigen«, sagt Robert Ramos, West Coast Regional Sales Manager bei Marshall Electronics. »Ihr leistungsstarker Zoombereich und die NDI-Kompatibilität bieten eine ideale Lösung für Profis, die in schnelllebigen Live-Produktionsumgebungen arbeiten.«