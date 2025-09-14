Artificial Intelligence, IBC, IBC2025, Kamera, PTZ: 14.09.2025

Marshall auf der IBC: Zwei in einer Kamera

Zwei Sensoren, zwei Objektive – Marshall Electronics zeigt die CV625 in Amsterdam. Das neue Produkt vereinigt die Eigenschaften von POV- und PTZ-Kameras mit 4K und KI-Tracking.

@ Marshall Electronics
Wie bei solchen Produkten üblich ist auch die CV625 in schwarzem oder weißem Gehäuse lieferbar.

Die jüngste Erweiterung seiner CV600-Kameraserie CV625 bietet nicht nur 25faches Zoom. Der 8 MP 1/1,8-Zoll-Sensor der PTZ-Kamera produziert 60 Bilder pro Sekunde mit einer Auflösung von maximal 3.840 x 2.160 Pixeln. Die CV625 bietet eine Vielzahl von Programmausgängen, darunter 4K-HDMI/RTSP-Streaming, Full HD 3G-SDI, Ethernet und USB 3.0.

Das KI-Tracking arbeitet vorausschauend, um Personen mit weichen Bewegungen zu folgen und kann mit Pan, Tilt und Zoom kombiniert werden. Während PTZ die Nahaufnahme eines Protagonisten liefert, kann der Operator z.B. über das Bild der POV-Weitwinkeloptik – ob simultan auf zwei Monitoren oder als Bild-im-Bild die gesamte Szene überblicken und ggf. entsprechende Entscheidungen treffen. Die KI erkennt Gesichter und berechnet die Bewegungsdynamik der Person. So wird das unerwünschte »Springen« zwischen Personen in der Szene unterbunden. Zudem wird das »Pumpen« der Schärfe verhindert.

