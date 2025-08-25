Ikegami zeigt Ikegami IPX-100 bei der IBC

Ikegami IPX-100 Mini-Basisstation integriert SDI- und IP-Fernsehproduktion und hat nun Serienreife erreicht.

»Die IPX-100 hebt unsere Unicam-Produktpalette auf ein neues Niveau der Betriebseffizienz«, kommentiert Michael Laetzsch, Broadcast & Professional Video Division Manager bei Ikegami Europe. »Durch die Kombination der Kernfunktionen unserer bewährten BSX-100-Basisstation mit Media-over-IP-Unterstützung dient sie als hocheffiziente Brücke zwischen SDI- und IP-Produktionsinfrastrukturen. Mit einer Höhe von nur 2 HE und einer halben 19-Zoll-Rackbreite ist die IPX-100 um ein Drittel kleiner als die BSX-100 und ideal für den Einsatz in mobilen Produktionsfahrzeugen, REMI-Regieräumen oder überall dort, wo Platz Mangelware ist.«

Eine Unicam-Kamera kann über ein bis zu 3,5 km langes herkömmliches SMPTE-Hybrid-Glasfaserkabel an die IPX-100 angeschlossen werden. Der Kamerakopf wird von der IPX-100 mit Strom versorgt. Ein integrierter Testsignalgenerator ermöglicht die Systemkonfiguration, bevor eine Kamera oder eine andere SDI-Quelle angeschlossen wird. Die Übertragung von Zusatzdaten zur und von der Kamera wird ebenfalls unterstützt. Ein HD-SDI-Videoüberwachungsausgang ermöglicht den direkten Anschluss eines Feldmonitors an den IPX-100, was die Ersteinrichtung erleichtert.

Durch den Anschluss eines Ikegami OCP-300- oder OCP-500-Panels über Ethernet an die IPX-100 lassen sich Zoom und Fokus einer Remote-Kamera einfach steuern, selbst wenn noch keine IP-Verbindung zur umfassenderen ST 2110-Infrastruktur besteht. Ein PC mit dem Google Chrome-Webbrowser kann gleichzeitig mit dem Netzwerk-Hub verbunden werden, sodass die Systemüberwachung über den Ikegami XE Web View-Dienst ermöglicht wird, der von einem optionalen Protokoll-Gateway bereitgestellt wird. Die automatische Einrichtung kann über einen NMOS IS-04/IS-05-Feed vom IPX-100 an ein lokales oder entferntes zentrales Automatisierungssystem erfolgen.

Die IPX-100 ist in drei Versionen erhältlich: IPX-100H für die HDK-X500 und die neuesten Unicam HD-Kameras, IPX-100U für Unicam-XE 4K/UHD-Kameras und IPX-100M für Unicam-HD- sowie Unicam-XE-Modelle.

Über die Frontplatte der IPX-100 kann auf das Steuerungsmenü zugegriffen werden. Dazu gehören LED-Anzeigen, die den aktuellen Status des Geräts anzeigen, sowie eine Ruftaste und eine rot/gelbe Tally-Anzeige.

Weitere Optionen

Lizenzschlüsseloptionen können zum Zeitpunkt des Kaufs über den USB-Anschluss abgerufen oder später hinzugefügt werden: