Leitz: Hektor für spiegellose Kameras

Mit der Bezeichnung Hektor für seine erste Prime-Serie für spiegellose Kameras erinnert Leitz an die in den 1930er Jahren von Max Berek konzipierten Optiken mit Schraubgewinde für 35mm-Fotokameras. Auch die silbereloxierte Oberfläche greift diese Tradition auf.

Die Vollformat-Primes kommen in den Brennweiten 18, 25, 35, 50, 73 und 100 Millimeter, alle mit einer Blendenöffnung von T2.1. Sie sind mit austauschbaren Mounts für Sony E, Leica L, Canon RF und Nikon Z ausgestattet. Die Objektive haben einen Außendurchmesser von 80 Millimetern; die Optiken ab 25 Milimeter Brennweite haben ein M77 Innengewinde für Filter. Die Blende besteht aus neun Lamellen. Für einen schnellen Objektivwechsel stimmen Schärfen- und Blendenringpositionen mit 120- oder 49- Grad-Drehung überein.

Der Look , den die Hektors liefern, ist an die klassischen M-Optiken der 1930er und 1950er Jahre und an die von J.N. Petzval 1840 entwickelte Porträtoptik angelehnt. Die nicht-asphärischen Designs erinnern an die 1980er/90er Jahre. Zu den modernen Merkmalen gehören Beschichtungen, die Streulicht besser kontrollieren als ältere Objektive, sowie eine deutlich reduzierte chromatische Aberration.

Die Hektor-Serie wurde in Deutschland entwickelt, wird hier hergestellt und montiert und entspricht dem hohen Qualitätsstandard von Leitz. Die Optiken sind zwar teurer als die meisten Objektive für spiegellose Kameras, aber auf Langlebigkeit ausgelegt, leicht zu warten und mit verfügbaren Ersatzteilen eine zuverlässige, langfristige Investition, so Leitz.

»Wir haben lange Zeit daran gearbeitet und getestet, den Charakter dieser Objektive zu entwickeln und sie so zu machen, dass sie sowohl moderne Kameraleute ansprechen als auch zeitlose in ihrer Schönheit sind«, erläutert Geschäftsführer Rainer Hercher. Er verwahrt sich dagegen, Objektive so preisgünstig wie möglich zu entwickeln. »In dem wir unseren Kunden zuhörten, erfuhren wir, dass sie sich etwas mit Seele und Emotion wünschten, etwas, das ihre Arbeit bereichern könnte. Die Leitz Hektor-Objektive sind für sie genau das Richtige.«