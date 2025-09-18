Broadcasten mit Red, Kameras mit Z-Mount

Der US-Hersteller Red flankiert Live-Produktionen jetzt mit einem Cine-Broadcast Modul. Zu den weiteren IBC-Neuheiten 2025 zählt der Z-Mount, mit dem einige Kameras ausgestattet werden.

Cine-Broadcast Modul: Red in der Color Pipeline und am EVS Server

Das Cine-Broadcast Modul unterstützt das Broadcasting von zwei Kanälen. Der Modus 4K 60P (HDR/SDR) via 12G-SDI entspricht IP-Broadcasting und ist mit SMPTE ST 2110 (TR-08) und bis 4K 60P JPEG-XS konform. Die Verbindung zur Steuereinheit erfolgt über ein hybrides LEMO SMPTE 311M/304M Glasfaserkabel, das einen 2HE- oder 4HE-Steckplatz im Rack benötigt. Das Modul ergänzt die Einsatzmöglichkeiten um Zeitlupe, bietet AI/ML-Erweiterungen und 8K 120FPS R3D Echtzeitstreaming, sofern die Red Connect Lizenz freigeschaltet wird.

Diese neuen Funktionen sind in einem Update der Firmware für die Kameras V-Raptor XL und V-Raptor enthalten. Über Standard-Fernsteuerungen sind die eingestellten Farb-Parameter in Echtzeit über IP kontrollierbar und werden in den Metadaten gespeichert.

Eine weitere Novität ist die nahtlose Integration des Cine Broadcast Moduls in die XT-VIA Liveproduktions-Server von EVS, wodurch die Workflows um Super Slomo (vierfach bei 4K; achtfach bei 1080p) und simultane Ausgabe von zwei Baseband-Kanälen erweitert werden. Auch das wird per Lizenz für Red Connect unterstützt – ebenso wie das IP-Livestreaming von R3Ds und AI/ML-Einbindung.

»Produzenten können nun die visuelle Kraft großformatigen, kinoreifen Storytellings in Live-Content-Workflows nutzen – ohne Einbußen bei Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit oder Standardkonformität«, sagt Reds Vice President of Product Management Jeff Goodman. »Das ist eine nahtlose Ergänzung des traditionellen Broadcast-Ökosystems, die eine Reihe fortschrittlicher IP-basierter Lösungen in einem einzigen, integrierten Produkt bietet.«

Red-Kameras jetzt auch mit Nikon Z-Mount

Red zeigte in Amsterdam erstmals Kameras mit dem Z-Mount von Nikon an der V-Raptor [X] und der Komodo-X. Der Z-Mount bietet hohe Flexibilität bei der Auswahl der Optiken und damit eine umfassende Aufnahmelösung von der Optik über den Sensor bis zum Codec. Mit einer geringeren Flanschtiefe und einem größeren Durchmesser unterstützt der Nikon Z-Mount Objektivkonstruktionen mit höherer Schärfe und überlegener Aberrationskontrolle. Z-Optiken ergänzen die Kameras mit ihrer Leistung bei wenig Licht und Detailgenauigkeit bis zum Rand und Autofokus an beiden Kameras.