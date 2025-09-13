Broadcast, HDR, IBC, IBC2025, Kamera: 13.09.2025

Minikamera Atom Two wird wetterfest

Dream Chip bringt seine neue Minikamera Atom Two Rainproof mit zur IBC 2025.

@ Dream Chip
Für jedes schlechte Wetter – die RP-Version der Atom Two.

Die niedersächsische Firma Dream Chip steckte ihre Minikamera Atom Two nun in ein wettergeschütztes Gehäuse, um Fernsehzuschauern auch bei schlechten Bedingungen mit Bildern von Sport- und Action-Events zu versorgen.

Einschließlich Objektiv und Stereomikrofon misst die Atom Two RP nur 29 mal 29 mal 33 Millimetern und wiegt nur 55 Gramm. Es ist damit die weltweit kleinste Kamera, die Global-Shutter-Technologie einsetzt, um im Sinne einer nahtlosen Integration mit Systemkameras Rolling-Shutter-Verzerrungen zu verhindern. Das 90 Grad-Sichtfeld bietet sich für jegliche Art von POV-Anwendungen an. Regisseuren steht ein hoher Produktionswert zur Verfügung und sie bekommen kreative Freiheit, ohne visuelle Störungen zu schneiden.

Jan Peter Berns, CSO/CFO bei Dream Chip: »Unsere Kunden produzieren einige der spannendsten und hochwertigsten Live-Fernsehsendungen und sind ständig bestrebt, den Zuschauern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. POV-Kameras müssen unter allen Umständen jederzeit einwandfrei funktionieren.«

Zu finden ist die Atom Two am Stand 10.C10 von Dream Chip.

@ Dream Chip
Die Atom Two RP POV-Kamera.
Schlagwortsuche nach diesen Begriffen
Broadcast, HDR, IBC, IBC2025, Kamera


Ähnliche Beiträge:

Proton: eigene Produktionsstätte und Zoom-Minikamera zur IBC Neue Atom-Minikamera von DreamChip Proton mit Minikamera aus Deutschland DJI: Minikamera Osmo Action 4 Minikamera: DJIs Osmo Action 3 Nucleus Pico UHD-Highspeed-Minikamera und Dirtcam