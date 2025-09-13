Minikamera Atom Two wird wetterfest

Dream Chip bringt seine neue Minikamera Atom Two Rainproof mit zur IBC 2025.

Die niedersächsische Firma Dream Chip steckte ihre Minikamera Atom Two nun in ein wettergeschütztes Gehäuse, um Fernsehzuschauern auch bei schlechten Bedingungen mit Bildern von Sport- und Action-Events zu versorgen.

Einschließlich Objektiv und Stereomikrofon misst die Atom Two RP nur 29 mal 29 mal 33 Millimetern und wiegt nur 55 Gramm. Es ist damit die weltweit kleinste Kamera, die Global-Shutter-Technologie einsetzt, um im Sinne einer nahtlosen Integration mit Systemkameras Rolling-Shutter-Verzerrungen zu verhindern. Das 90 Grad-Sichtfeld bietet sich für jegliche Art von POV-Anwendungen an. Regisseuren steht ein hoher Produktionswert zur Verfügung und sie bekommen kreative Freiheit, ohne visuelle Störungen zu schneiden.

Jan Peter Berns, CSO/CFO bei Dream Chip: »Unsere Kunden produzieren einige der spannendsten und hochwertigsten Live-Fernsehsendungen und sind ständig bestrebt, den Zuschauern ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten. POV-Kameras müssen unter allen Umständen jederzeit einwandfrei funktionieren.«

Zu finden ist die Atom Two am Stand 10.C10 von Dream Chip.