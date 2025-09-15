Chyron integriert After Effects und Illustrator in Prime 5.2
Mit der Live-Grafik Prime in der Version 5.2 kann man direkt auf Projekte von After Effects und Illustrator zugreifen und sie auf Sendung bringen.
Neben weiteren neuen Features optimiert Prime 5.2 deutlich das Arbeitstempo; die Performance austauschbarer Elemente wurde um 50% gesteigert. »Dank der Precomp-Unterstützung bleibt das ursprüngliche Design einer Grafik beim Import in Prime vollständig funktionsfähig, während andere CG-Systeme vorgerenderte Clips beim Import vereinfachen«, stellt Chris Amodei, Prime Product Manager bei Chyron heraus.
»Beim Import können die Designer sofort damit beginnen, ihr Projekt innerhalb einer Prime-Szene für das Playout mit intuitiver Logik, Einbindung der Daten und austauschbaren Elementen zu ergänzen.«