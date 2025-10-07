Chyron präsentiert Axis Maps

Die cloudbasierte Kartengrafikplattform mit 3D-Visualisierung und erweiterter Datenintegration kommt Ende 2025.

Chyron hat nach der Erstvorstellung auf der IBC 2025 die neue Generation seiner cloudbasierten Kartengrafikplattform Axis Maps offiziell angekündigt. Die Lösung soll Ende des vierten Quartals 2025 verfügbar sein und richtet sich an Broadcaster, die hochwertige Kartengrafiken für Live-Nachrichtenproduktionen erstellen möchten.

Hochwertige 3D-Karten und erweiterte Datenvisualisierung

Die neue Version von Axis Maps revolutioniert nach Angaben des Herstellers den Workflow der Kartenerstellung mit hochwertigen 3D-Kartenvisualisierungen, die realistische Gebäude- und Höhenmodelldaten integrieren. Broadcaster können damit lebensechte Kartenszenen mit dynamischen Keyframe-Animationen erstellen.

Neu hinzugekommen ist die Unterstützung für erweiterte Datenebenen wie Brücken, Tunnel, Parks und Flughäfen. Zudem können benutzerdefinierte Daten für spezifische Analysen importiert werden. Grafische Hervorhebungen sind durch 3D-Polygone auf dem Kartengelände, benutzerdefinierte Routen oder die Einfärbung von Grenzen auf verschiedenen administrativen Ebenen möglich.

Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Anwendern

»Diese Weiterentwicklung von Axis Maps ist das Ergebnis einer echten Partnerschaft mit unseren Kunden aus aller Welt«, erklärt Peter Matis, Produktmanager von Axis. Das Feedback der Anwender habe die Grundlage für die Entwicklung der 3D-Kartenvisualisierungen, neuen Datenebenen und Verbesserungen der Benutzeroberfläche gebildet.

Browser-basierter Zugriff

Axis Maps ist Teil des cloudbasierten Axis-Ökosystems von Chyron, das über eine Webbrowser-Oberfläche zugänglich ist. Die Plattform ermöglicht es allen Mitgliedern eines Nachrichtenteams – von Reportern über Redakteure bis zu Produzenten – schnell professionelle Grafiken mit Bildern, Karten und Diagrammen zu erstellen.

Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit im Mittelpunkt, betont Chyron. Unabhängig von den technischen Kenntnissen sollen Anwender Bereiche lokalisieren, Datenebenen visualisieren, grafische Elemente hinzufügen und Szenen mit Animationen erstellen können. Auf organisatorischer Ebene bietet Axis Maps Tools zur Einhaltung von Branding-Richtlinien über alle Produktionen hinweg sowie Lokalisierungsfunktionen für internationale Märkte.