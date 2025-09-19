Video: Neue Effekte und verbesserte Timeline bei Premiere Pro

Adobe hat auf der IBC 2025 die neue Version Premiere Pro 25.5 vorgestellt, die als stark community-getriebenes Update bezeichnet wird. Kylee Peña stellt die wichtigsten Neuheiten vor.

Herzstück des Updates ist die Integration der Film Impact-Technologie, die eine neue visuelle Dashboard-Oberfläche zur Vorschau und Auswahl von Effekten bietet. Die neuen Features umfassen moderne Light Leaks und Übergänge, die vollständig GPU-beschleunigt sind und in Echtzeit funktionieren. Besonders für Social Media-Inhalte sollen diese Effekte helfen, sich in der Flut von Videos abzuheben.

Ein Highlight ist der »Surprise Me«-Button, der verschiedene Variationen desselben Effekts generiert und so unbegrenzte Anpassungsmöglichkeiten für kreative Experimente bietet.

Timeline-Verbesserungen für präziseres Arbeiten

Neben den visuellen Effekten hat Adobe erhebliche Verbesserungen an der Timeline vorgenommen. So bleiben Waveforms künftig während des Verschiebens von Clips sichtbar, was deutlich präziseres Arbeiten ermöglicht. Die Wiedergabe soll zudem reaktionsschneller geworden sein.

Kylee Peña, Senior Product Marketing Manager für Professional Editing bei Adobe, bezeichnet das Update als »vielleicht das am stärksten editor-getriebene Release«, das Adobe je veröffentlicht hat, da es maßgeblich durch Community-Feedback entstanden ist.

Premiere Pro 25.5 ist ab sofort verfügbar.