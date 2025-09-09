Premiere Pro: Über 90 neue Effekte, Transitions und Animationen

Die neuen Effekte, Übergänge und Animationen werden ohne zusätzliche Kosten in Premiere Pro verfügbar sein.

Über 90 neue Effekte

Adobe hat die Veröffentlichung von Premiere Pro 25.5 angekündigt, das am 12. September 2025 auf den Markt kommt und mehr als 90 neue Effekte, Übergänge und Animationen ohne zusätzliche Kosten für die Nutzer bietet. Aufgrund der kürzlichen Übernahme von Film Impact stehen diese Effekte nun zur Verfügung, denn die hochwertige Bibliothek von Film Impact ist nun nahtlos in Premiere Pro integriert.

Besonders interessant sind die neuen Effekte deshalb, weil sich damit Motion Design-artige Effekte gestalten lassen. Sie sind alle GPU-beschleunigt und werden in Echtzeit wiedergegeben, sobald man sie per Drag & Drop verschiebt.

Neue kreative Werkzeuge

Die neue Version enthält eine umfassende Sammlung moderner Übergänge, Effekte und Animationen. Zu den neuen Angeboten gehören aktualisierte Versionen klassischer Überblendungen, Unschärfen und Wipes sowie experimentellere Optionen wie Erdbeben-, Glitch- und Kaleidoskop-Effekte. Außerdem wurde eine neue Sammlung von 3D-Übergängen hinzugefügt, um Videoprojekten mehr Tiefe zu verleihen.

Für Farbkorrektur-Workflows enthält das Update atmosphärische Effekte wie fotorealistisches Bokeh, volumetrische Strahlen und leuchtende Halation-Effekte. Das Paket enthält außerdem Vignetten, Werkzeuge für chromatische Aberrationen und benutzerdefinierte Blend Modi.

Verbesserungen der Timeline

Adobe hat die Benutzeroberfläche der Timeline optimiert. Audio-Waveforms bleiben nun sichtbar, wenn Clips gezogen oder Bearbeitungsaufgaben wie Ripple- und Roll-Edits durchgeführt werden. Keyframes und Marker werden auch während der Clip-Bearbeitung angezeigt, um die audiovisuelle Synchronisation aufrechtzuerhalten.

Das Update ermöglicht es Editoren, Fades auf mehrere Clips gleichzeitig anzuwenden, und umfasst eine Multithread-Audioverarbeitung für eine schnellere Waveformgenerierung. Adobe gibt an, auf ein Ziel von weniger als einer Zehntelsekunde Wiedergabestartzeit auf allen Benutzersystemen hinzuarbeiten.

Technische Verbesserungen

Zu den Verbesserungen der Hardwarebeschleunigung gehören die Unterstützung von 10-Bit-4:2:2-Medien in H.264- und HEVC-Codecs auf NVidia Blackwell-GPUs sowie eine verbesserte Canon Cinema Raw Light-Verarbeitung mit bis zu 10-mal schnelleren Exportgeschwindigkeiten. Die Version bietet außerdem Unterstützung für das Arriraw HDE-Format und den Import von 16-Bit-PNG-Dateien.

After Effects-Updates

After Effects 25.5 führt Quick Offset ein, ein Werkzeug zum gleichzeitigen Anpassen mehrerer Keyframes oder Ebenen. Das Update umfasst außerdem eine verbesserte Zoom- und Navigationsleistung in Compositions-Viewern sowie Caching-Verbesserungen für eine schnellere Vorschau und Wiedergabe.

Zusätzliche Funktionen

Weitere Verbesserungen des Workflows umfassen anpassbare Standardschriftarten für Text und Untertitel, neue Tastaturkürzel für die Funktionen »Track stummschalten« und »Solo«, Farbtabs für die Organisation von Sequenzen und eine überarbeitete Unterstützung des MKV-Formats.

Die Updates für Premiere Pro 25.5 und After Effects 25.5 sind für Creative Cloud-Abonnenten ab dem 12. September 2025 verfügbar.