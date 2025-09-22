Video: Atem Mini Extreme ISO G2

Der zur NAB angekündigte Atem Mini Extreme ISO G2 ist nun verfügbar. Simon Westland stellt den kompakten Mischer im Video vor.

Blackmagic Design erweitert sein Portfolio um einen neuen kompakten Live-Mischer für professionelle Broadcast-Anwendungen. Der Atem Mini Extreme ISO G2 kombiniert eine Vielzahl professioneller Features in einem kompakten Gehäuse. Sein UVP beträgt 1.799 Euro.

Das neue Gerät verfügt über acht skalierbare HDMI-Eingänge sowie drei unabhängige HDMI-Ausgänge und bringt eine integrierte Streaming-Engine mit. Ein erweitertes Steuerpult im Profistil ermöglicht die direkte Bedienung, während die Multiview-Funktion einen Überblick über alle Signale bietet.

Besonders hervorzuheben ist die umfangreiche Aufzeichnungs- und Wiedergabefunktionalität: Der Mischer unterstützt sowohl CFexpress-Karten als auch Thunderbolt-Anschlüsse. Zusätzlich ermöglicht die ISO-Aufzeichnung das simultane Recording aller acht Videoeingänge.

Die Netzwerkanbindung erfolgt über 10G-Ethernet für schnellen Zugriff auf Netzwerkspeicher. Zur weiteren Ausstattung gehören XLR-Audioeingänge, USB-Webcam-Funktionalität, digitale Videoeffekte (DVE), ein Chromakeyer sowie ein integrierter Media Player.