Video: Ross Video zeigt NRG Router und Carbonite HyperMax

Ross Video präsentiert mit dem NRG Router und dem Carbonite HyperMax zwei Lösungen, die Live-Produktionen vereinfachen und gleichzeitig neue kreative Möglichkeiten schaffen.

NRG SDI-Routing-Plattform

NRG wurde zur Vereinfachung von Live-Produktionsabläufen entwickelt. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, einfacher Integration in bestehende Systeme, UHD-Signalunterstützung und einem optionalen softwarebasierten Multiviewer bietet NRG unübertroffene Zuverlässigkeit zu einem erschwinglichen Preis, betont Ross Video. »NRG ist der Router, über den Sie nicht nachdenken müssen«, sagte Todd Riggs, Director of Product Management for Hyperconverged Solutions bei Ross Video. »Er ist zuverlässig, erschwinglich und unglaublich einfach zu bedienen. Egal, ob Sie Broadcaster, Live-Event-Produzent oder Teil eines AV-Teams in einem Unternehmen sind – mit NRG können Sie sich ganz auf die Bereitstellung großartiger Inhalte konzentrieren, anstatt sich um den Signalfluss zu kümmern.«

Die wichtigsten Vorteile von NRG

Stressfreie Produktion – Hochleistungsfähiges Routing mit Reclocking an allen Ein- und Ausgängen, redundanter Stromversorgung und einem optionalen Multiviewer spart Platz und vereinfacht die Arbeitsabläufe, sodass sich die Teams ganz auf die Inhalte konzentrieren können.

Einfache Einrichtung – Schnell zu integrieren, einfach zu konfigurieren und intuitiv zu bedienen dank einer webbasierten Oberfläche und optionalen Bedienfeldern – reduziert Schulungsaufwand, Ausfallzeiten und Komplexität.

Zukunftssicher – Die Unterstützung von UHD-Signalen sorgt dafür, dass das System mitwächst, was NRG zu einer sorgenfreien Investition für heute und morgen macht.

Carbonite HyperMax

Ross Video präsentierte zur Europapremiere Carbonite HyperMax, die dreifach preisgekrönte Produktionsplattform, die zur NAB vorgestellt wurde.

»Carbonite HyperMax bietet eine erstaunliche Leistung als großer Switcher in einer flexiblen, mittelgroßen Bauweise – perfekt für mobile Produktionen«, so Nigel Spratling, Vice President of Production Switchers & Servers bei Ross Video. »Für Broadcaster ermöglicht seine einzigartige Konfigurierbarkeit eine wirklich effiziente Ressourcennutzung, und wir freuen uns, ihn auf der IBC2025 vorstellen zu können.«

Der Carbonite HyperMax ist der erste große Carbonite-Bildmischer von Ross Video, der über 200 Ein- und Ausgänge (I/Os) unterstützt. Er bietet drei flexible Konfigurationen – MaxME für Primary und Secondary MEs, MaxScene als Scene-Generator und Max Mini für miniMEs – und lässt sich dank anpassbarer Lizenzen optimal auf die individuellen Produktionsbedürfnisse abstimmen. Mit seiner Fähigkeit zur vernetzten Produktion kommuniziert der HyperMax nahtlos mit anderen Geräten und Systemen und ermöglicht so eine effiziente, flexible und zukunftsorientierte Arbeitsweise.