Ross HyperMax kommt nach Deutschland

Das 0221 Remote Operations Center hat als erstes Unternehmen in Deutschland den Carbonite HyperMax von Ross Video in Betrieb genommen. Die Inbetriebnahme erfolgte durch MCI, den Full-Service-Anbieter für audio-visuelle Lösungen.

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen 0221 und MCI, insbesondere im Bereich der Ross-Produkte, bildet die Grundlage für dieses Projekt. MCI war von Anfang an intensiv in den Designprozess eingebunden und hat das Remote Operations Center Projekt von Beginn an begleitet. So konnten individuelle Anforderungen optimal berücksichtigt und Lösungen passgenau umgesetzt werden.

Der Carbonite HyperMax ist der erste große Carbonite-Bildmischer von Ross Video, der über 200 Ein- und Ausgänge (I/Os) unterstützt. Er bietet drei flexible Konfigurationen – MaxME für Primary und Secondary MEs, MaxScene als Szene-Generator und Max Mini für miniMEs – und lässt sich dank anpassbarer Lizenzen optimal auf die individuellen Produktionsbedürfnisse abstimmen. Mit seiner Fähigkeit zur vernetzten Produktion kommuniziert der HyperMax nahtlos mit anderen Geräten und Systemen und ermöglicht so eine effiziente, flexible und zukunftsorientierte Arbeitsweise.

»Durch unser bereits bestehendes Ross Equipment konnten wir im bewährten Ökosystem weiterwachsen. Der neue Bildmischer gibt uns die in Zukunft benötigten Skalierungsoptionen für anstehende Produktionen«, erklärt Sebastian Scholz, Geschäftsführer der NULL ZWO ZWO EINS MEDIA GmbH, Betreiber des 0221 Remote Operations Centers. »Darüber hinaus sehen wir die Weiterentwicklung unserer Produktionen nicht nur in der technischen Skalierung, sondern vor allem in einer zukunftsgerichteten Ausrichtung. Innovation bedeutet für uns, bestehende Prozesse kontinuierlich zu hinterfragen, neue Produktionsformen zu ermöglichen und unseren Kund:innen immer den entscheidenden Mehrwert zu liefern. Mit dieser Perspektive stellen wir sicher, dass wir unsere Produktionen kontinuierlich weiterentwickeln und dabei flexibel auf die Anforderungen unserer Kund:innen eingehen können.«

»Für das Projekt haben wir unterschiedliche Lösungen und Szenarien betrachtet. Die verschiedenen Modi des Bildmischers und die flexible Skalierung in Mischebenen bieten die perfekte Möglichkeit für die stets unterschiedlichen Anforderungen des Produktionshauses«, erläutert Fabian Röttcher, Team-Lead TechDesign und Solutions Architect bei MCI.

Mit dem Carbonite HyperMax setzt das 0221 Remote Operations Center auf modernste Medientechnik, die anspruchsvolle Produktionen mit hoher Bildqualität und flüssigen Übergängen unterstützt und dabei gleichzeitig eine intuitive Bedienung gewährleistet. MCI freut sich über die hervorragende Zusammenarbeit mit 0221 und Ross Video.