Video: Haivision Falkon X2

Falkon X2 ist ein mobiler Videosender für Live-Übertragungen. Mark Horchler stellt den Transmitter im Video vor.

Der mobile Videosender Haivision Falkon X2 5G feierte auf der IBC2025 sein Debüt in Europa. Er ermöglicht Live-Übertragungen mit extrem geringer Latenz über gebündelte Mobilfunknetze.

Haivision betont, dass Falkon X2 Broadcast-Teams Live-Übertragungen mit großer Reichweite und maximaler Effizienz ermögliche, selbst unter den schwierigsten Bedingungen von Remote-Live-Produktionen.

Der Falkon X2 verfügt über Dual-Modem- und Quad-Antennen-5G-Technologie mit MIMO-Unterstützung, SST-Technologie und ein kompaktes Design.