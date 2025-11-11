Stagetec auf der Tonmeistertagung 2025

Stagetec präsentiert neben bewährten Lösungen wie Avatus, Nexus und Nexus compact die nächste Generation seiner Audioplattform »Nex:t«.

Die neue Plattform definiert Audio-Workflows neu und eröffnet hybride Produktionsmöglichkeiten – von klassischen Setups bis hin zu vollständig IP-basierten Infrastrukturen.

Nex:t axio – die intelligente IP-Stagebox

Mit Nex:t axio stellt Stagetec eine kompakte, intelligente IP-Stagebox vor, die analoge und digitale Schnittstellen mit modernster Signalverarbeitung vereint und den direkten Anschluss an IP-basierte Netzwerke ermöglicht.

Dank der integrierten TrueMatch-Preamps und der ST 2110-/AES67-Konnektivität verbindet Nex:t Axio hohe Audioqualität mit Zukunftssicherheit – und bildet zugleich über Stagenet die Brücke zwischen bestehenden Nexus-Systemen und der neuen Plattform. Damit schafft Stagetec eine nachhaltige Migrationslösung, die Bestands- und Neusysteme nahtlos zusammenführt.

On Air Console & Nex:t core – die neue IP-Engine

Die neue On Air Konsole arbeitet direkt mit dem softwaredefinierten Nex:t core zusammen. Nex:t core und Konsole bilden eine Einheit. Die gesamte Signalverarbeitung – von EQ und Dynamikbearbeitung bis hin zu Delay und Monitoring – läuft vollständig virtualisiert im Core, während die Konsole als Remote-Bedienoberfläche agiert.

Das System eignet sich aus Herstellersicht ideal für Radio, Theater, Live-Produktionen und Broadcast-Backup-Szenarien – flexibel, skalierbar und perfekt in die Nex:t Plattform eingebunden.

Stagenet

Im Zentrum des gesamten Ökosystems steht Stagenet – die browserbasierte, einheitliche Benutzeroberfläche, die Audio-, Video- und Steuersignale übersichtlich darstellt und in Echtzeit kontrollierbar macht.

Die zugrunde liegende Orchestrierungs-Engine sorgt für nahtlose Interoperabilität und reduziert Komplexität – ein wichtiger Schritt hin zu zukunftssicheren, intuitiven und effizienten Workflows.