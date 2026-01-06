Plura Europe auf der Tonmeistertagung 2025

Plura feierte Premiere des Fastmode-Dirigentenkamerasystems mit SDI-Dateninsertierung.

Im Zentrum des Messeauftritts stand für Plura das weiterentwickelte Fastmode-Dirigentenkamerasystem, das speziell für den Einsatz in Opernhäusern, Orchestern und Musiktheatern konzipiert wurde. Die Lösung reagiert auf den Bedarf nach digitalen Alternativen zu bestehenden latenzfreien Analogsystemen: schnelle, skalierbare und zuverlässig synchronisierte Videoübertragung im Theaterbetrieb – etwa zur Live-Übertragung der Dirigentenbewegung in den Orchestergraben, auf die Bühne oder hinter die Zuschauerränge.

Digitale Systeme ersetzen veraltete Technik

»Irgendwann hat auch der letzte Röhrenmonitor ausgedient – spätestens dann ist der Umstieg auf digitale Technologie unausweichlich«, sagt Thomas Rock, Director of Operations bei Plura Europe.

Häuser wie die Wiener Staatsoper haben diesen Schritt bereits vollzogen und setzen auf das System von Plura, das Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Integrationsfähigkeit vereint. Die Fastmode-Monitore sind in Größen von 9 bis 86 Zoll verfügbar und ermöglichen einen flexiblen, bühnentauglichen Einsatz – vom Orchestergraben bis zur Bühne oder zur Inspizienz, per Funk oder SDI. In manchen Fällen können sogar vorhandene FBAS-Verkabelungen weiterverwendet werden – eine Vorabprüfung wird empfohlen.

Weltpremiere: Dateninsertierung per SDI

Erstmals können über das System auch Text- und Zeitinformationen per SDI in die Dirigentenmonitore eingeblendet werden – realisiert mit dem hauseigenen Rubidium-System. Ausgewählte Steuerdaten, wie etwa die Hintergrundbeleuchtung der Monitore, werden direkt über das SDI-Signal übertragen – zusätzliche Steuerleitungen entfallen.

Offen für Integration: Steuerung via Ember+

Ein wesentliches Merkmal ist die Kompatibilität mit offenen Protokollen. Dank Ember+ lassen sich Helligkeit, Signalumschaltung und weitere Parameter direkt aus der Inspizienz oder über externe Controller steuern. Neben der Hauptübertragung des Dirigentenbildes sind auch weitere Steuerfunktionen wie Licht- und Zeitanbindungen problemlos integrierbar.

Über Plura

Plura Europe (seit 2014 mit Alpermann+Velte vereint) ist seit Jahrzehnten als Hersteller professioneller Monitor- und Timecode-Systeme in der Broadcast-Branche etabliert.