Pomfort veröffentlicht Livegrade 7

Pomfort hat Livegrade 7 vorgestellt – eine grundlegende Neugestaltung der On-Set-Grading-Software. Die neue Version bietet eine modernisierte Basis bei gleichzeitiger Beibehaltung bewährter Funktionen.

Livegrade 7

Die Software bietet eine modernisierte Video-Engine für schnellere Multi-Kamera-Überwachung und Grading sowie flexible Multi-View-Layouts, die Live-Feeds und Referenzen kombinieren. Verknüpfte Grading-Nodes ermöglichen die einfache Anpassung ganzer Szenen oder passender Kamerawinkel. Die Dual-Pipeline-Unterstützung vereint HDR und SDR in einem Look pro Kamera.

Modulares Konzept

Livegrade 7 führt einen neuen Ansatz ein: Leistungsstarke Tools für komplexe oder umfangreiche Workflows sind als optionale Erweiterungsmodule verfügbar. Dies eröffnet neue Möglichkeiten wie Streaming, Multi-Kamera-Playback oder VFX-Previews. Anwender fügen nur die Module hinzu, die ihre Produktion tatsächlich benötigt.

Flexible Lizenzierung

Die Lizenzierung wurde flexibler gestaltet: Erweiterungsmodule können mit jedem Abonnement oder temporären Lizenzkauf hinzugefügt werden. Module lassen sich jederzeit aktivieren und wechseln. Eine laufende Standardlizenz kann für kurze Zeiträume um spezifische Module erweitert werden. Neu ist außerdem eine 10-Tage-Temporärlizenz für Kurzzeitprojekte.

Livegrade 7 ist ab sofort verfügbar.