Bright Tangerine bringt Fujifilm GFX Eterna Cage-System auf den Markt

Bright Tangerine hat sein Zubehörsortiment für die Fujifilm GFX Eterna Kamera vorgestellt. Das modulare Cage-System ist ab sofort erhältlich.

©Bright Tangerine
Das Eterna Cage-System besteht aus einer modularen Top Plate, zwei seitlichen Halterungen und einer Side Plate-Grundplatte, die mit verschiedenen Basis-Mounts kompatibel ist. Das aus Aluminium gefertigte Cage bietet zahlreiche Befestigungspunkte, darunter 1/4″- und 3/8″-Gewinde, Arri-Accessory-Schienen, NATO-Schienen, Cold Shoe-Halterungen, QD-Steckverbindungen und MAP M4-Punkte.

Zum Zubehör gehören ein Vertikal-Adapter für Social-Media-Inhalte, eine Seitenplatte für zusätzliche Rigging-Optionen sowie ein 15mm LWS Bracket für die hohe Kamera. Das Cage-System gewährleistet Zugang zu den Eterna-Bedienelementen und ermöglicht einfaches Wechseln des Objektivs.

Bright Tangerine bietet fünf verschiedene Kits für unterschiedliche Anwendungsbereiche an: Ein Base Kit, Advanced Cine und Documentary Kits sowie Expert Studio Kit und Expert Broadcast Kit. 

©Bright Tangerine ©Bright Tangerine ©Bright Tangerine
©Bright Tangerine ©Bright Tangerine v. l .n. r: 
Basekit
Documentary Kit
Advanced Cine Kit
19mm Studio Kit
Broadcast Kit
