Noise Reducer von Wavelet Beam

Iris.Broadcast ist ein leistungsstarker, GPU-beschleunigter DVNR, der für die hohen Anforderungen von Live-Produktions- und Broadcast-Umgebungen entwickelt wurde.

Iris.Broadcast erlaubt Echtzeit-Rauschunterdrückung mit einer Auflösung von bis zu 8K bei UHD mit 50 fps und ultraniedriger Latenz.

Die wichtigsten Funktionen:

GPU-beschleunigte, hoch skalierbare Architektur

Echtzeitverarbeitung für 1080p, UHD und bis zu 8K

Multi-Stream-Effizienz – Verarbeitung von mehr als acht simultanen 1080p-Streams auf einer einzigen GPU oder Skalierung auf Multi-GPU-UHD- und 8K-Pipelines

Bitrateneinsparungen von bis zu 30 % durch präzise Optimierung der Bewegungsvektoren

Iris entfernt nicht nur sichtbares Rauschen, sondern hebt das Signal vom Grundrauschen ab und kann so Bilddetails wiederherstellen, die sonst verloren gehen würden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Rauschunterdrückungsmethoden, die oft feine Details verwischen oder verzerren, bewahrt Iris die Bildintegrität und verbessert gleichzeitig die Klarheit.

Die Iris-Plattform umfasst außerdem:

Iris.Analyst – fortschrittliche Tools für die Videoanalyse

Iris SDK – ermöglicht Video-Rauschmanagement und Videoanalyse in großem Maßstab

Mit CUDA-Beschleunigung verarbeitet Iris mehrere Streams pro GPU und skaliert effizient über mehrere GPUs hinweg, wodurch es sich ideal für Broadcast-Workflows mit hoher Dichte eignet. Aktuelle Demo-Setups unterstützen SDI, die ST 2110-Integration wird in Kürze verfügbar sein.