Produktionslösungen von DHD Audio

DHD Audio zeigt auf der Hamburg Open 2026 die jüngsten Erweiterungen seiner digitalen Audioproduktions-Lösungen.

Kompakte Produktionszentrale: RM1 Pro

Das RM1 Pro Audio-Produktionssystem ist eine komplette Studio-Lösung im Desktop-Format mit nur 1 kg Gewicht. Das bereits im September auf der IBC Amsterdam vorgestellte System eignet sich für Remote-Broadcasting, Live-News-Produktion, Webradio und Podcasting.

Die erweiterte Version des Einstiegsmodells RM1 bietet AD/DA-Schnittstellen, Audio-Vorverstärker, 48-Volt-Phantomspeisung, Bluetooth Audio, Dante 4×4 sowie Audio-Mixing mit EQ und Dynamik. Ein AutoMix-Modus balanciert eingehende Audiokanäle automatisch aus. RM1 Pro lässt sich nahtlos in DHD-Infrastrukturen integrieren und ermöglicht Talkback oder On-Air-Signalisierung.

KI-gestützte Sprachoptimierung

In Kooperation mit AI|acoustics hat DHD eine KI-basierte Sprachverbesserung entwickelt, die in den XD3 IP-Core-Prozessor integriert ist. Die Lösung optimiert die Qualität von Live- oder aufgezeichneten Audio-Beiträgen wie Sportkommentaren oder Reportagen aus geräuschintensiven Umgebungen.

Firmware 10.4 mit neuen Features

Die Audio-Mixer RX2, SX2 und TX2 werden mit der neuesten Firmware 10.4 demonstriert. Zu den Neuerungen zählen:

Flex Channels mit Zugriff auf bis zu 2.000 Signalquellen

Kanal-Kategorien zur gefilterten Anzeige von Eingangsquellen

Erweiterte Mic Preamp Control für flexiblere A-Gain-Einstellung

DHD Control API als Companion-Plug-in für Streamdeck

TypeScript- und Go-Bibliotheken zur Integration mit Drittsoftware

Neue Control API für DHD AES67-Schnittstellen

Routing Web App

Die für Anfang 2026 angekündigte Routing Web App erleichtert die Verwaltung eingehender Quellen und Ausgangsports. Sie ergänzt das Portfolio der DHD Web Apps, zu denen bereits Assist, Labels, Snapshot, System und Views gehören.