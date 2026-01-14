SanDisk stellt neue SSD-Marke Optimus vor
SanDisk hat auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 die neue Produktmarke Sandisk Optimus für seine internen SSDs vorgestellt.
Im Zuge eines umfassenden Rebrandings werden die bisherigen WD_Black und WD Blue NVMe SSDs künftig unter der SanDisk-Markenidentität geführt.
Die neue Produktfamilie SanDisk Optimus richtet sich an Gamer, Content Creator und professionelle Anwender und umfasst drei Leistungsstufen: SanDisk Optimus, SanDisk Optimus GX und SanDisk Optimus GX Pro. Das neue Branding soll die Produktauswahl für Kunden vereinfachen.
Drei klar definierte Performance-Klassen
Die SanDisk Optimus-Serie (ehemals WD Blue) bietet eine ausgewogene Performance-Lösung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis für Content Creator und anspruchsvolle Anwender.
Die Gaming-orientierte SanDisk Optimus GX-Linie (ehemals WD_Black) punktet mit schnellen Ladezeiten und hohen Kapazitäten.
Als Flaggschiff richtet sich die SanDisk Optimus GX Pro an professionelle Entwickler und ambitionierte Gamer, die hohe Performance für KI-PCs, Workstations und High-End-Systeme benötigen.
Die ersten Produkte mit dem neuen Branding sollen ab der ersten Jahreshälfte 2026 bei ausgewählten Handelspartnern weltweit erhältlich sein.