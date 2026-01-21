Produktionsmonitor Desview OL16

Der Desview OL16 ist ein 16-Zoll-AMOLED-Produktionsmonitor mit 4K und 1500 Nits, der D21 Pro ein weiterer kompakter Produktionsmonitor. Alexander Kirst stellt beide im Video vor.

Desview präsentiert mit dem OL16 einen mobilen Produktionsmonitor, der professionelle Bildqualität mit Reisetauglichkeit verbindet. Das 16-Zoll-AMOLED-Display (Active Matrix Organic Light Emitting Diode) bietet 4K-Auflösung (3840 × 2400 Pixel), ein beeindruckendes Kontrastverhältnis von 500.000:1 und eine Spitzenhelligkeit von 1500 Nits – ideal für anspruchsvolle Außeneinsätze bei hellem Tageslicht. Alexander Kirst von Vision2See stellte den Monitor während der Hamburg Open vor.

Mit 100 Prozent DCI-P3-Farbraumabdeckung und 10-Bit-Farbtiefe liefert der Monitor präzise, brillante Bilder für Film- und Videoproduktionen. Umfangreiche Analyse-Tools wie Waveform, Vektorskop und verschiedene Scopes sowie Multi-View-Layouts machen den OL16 zu einem vollwertigen Produktionswerkzeug.

Die Anschlussmöglichkeiten umfassen zwei HDMI-Eingänge (bis 4Kp60), drei 3G-SDI-Eingänge (bis 1080p60) sowie entsprechende Loop-Ausgänge. Eine frontseitige Tally-Leuchte und RJ45-Buchse für externe Tally-Signale runden die Studiotauglichkeit ab.

Durchdacht konstruiert für den mobilen Einsatz, verfügt der Monitor über ausklappbare Standfüße, einen integrierten Tragegriff und eine abnehmbare Sonnenschutzblende, die im geschlossenen Zustand das Display schützt. Die Stromversorgung erfolgt wahlweise über Netzteil (DC/AC 7–26 V) oder V-Mount-Akkus. Bei 4,04 Kilogramm Gewicht und kompakten Maßen wird der OL16 in einem robusten Hartschalenkoffer mit Schaumstoff-Inlay geliefert.

Desview präsentiert mit dem D21 Pro einen weiteren kompakten Produktionsmonitor, der sich gezielt an professionelle Anwender in Film- und TV-Produktionen richtet. Das 21,5-Zoll-Display kombiniert technische Leistungsfähigkeit mit Mobilität für den Einsatz am Set und im Studio.

Mit einer Spitzenhelligkeit von 1000 Nits und HDR-Unterstützung liefert der Monitor auch unter schwierigen Lichtverhältnissen eine gut lesbare Darstellung. Die präzise Farbwiedergabe soll den Anforderungen von Regie, Kamera- und Bildtechnikern gerecht werden. Über die Multi-View-Funktion lassen sich mehrere Signalquellen gleichzeitig auf dem Bildschirm darstellen – eine Anforderung, die bei komplexen Produktionen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Zur Ausstattung gehören sowohl SDI- als auch HDMI-Anschlüsse, was eine flexible Einbindung in bestehende Produktionsumgebungen ermöglicht. Der robuste Rahmen wurde für den rauen Produktionsalltag konzipiert. Zwei einschiebbare Blenden schützen Display und Anschlussbereich während des Transports. Integrierte, ausklappbare Standfüße erlauben einen schnellen Aufbau ohne zusätzliches Equipment – ein Vorteil insbesondere bei wechselnden Drehorten und mobilen Produktionen.