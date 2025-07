SmallHD bringt Quantum 27 auf den Markt

Der 26,5-Zoll-Quantum-Dot-OLED-Monitor liefert Postproduktions-Bildqualität in einem kompakten, setfreundlichen Format.

Aufbauend auf dem 2024 eingeführten Quantum 32 bietet der Quantum 27 die gleiche hochmoderne Display-Technologie in einem kleineren, vielseitigeren Gehäuse, das sich ideal für Multi-Monitor-Setups für DITs und im Video Village eignen soll.

»Das Quantum-Dot-OLED-Panel ist wirklich beeindruckend, und wir haben von unseren Anwendern gehört, dass sie sich mehr Flexibilität wünschen«, sagt Matt Eidenbock, Produktmanager bei SmallHD. »Der Quantum 27 bietet die gleiche unglaubliche Bildqualität wie der Quantum 32, aber in einer handlicheren Größe, wodurch sich mehrere Geräte einfacher einsetzen lassen und Entscheidungen am Set schneller getroffen werden können.«

Quantum-Dot-OLED-Display-Technologie

In Fortsetzung der Partnerschaft mit Samsung Display verwendet dieser Monitor Quantum-Dot-OLED-Panels, die schmalbandiges RGB-Licht direkt und gleichmäßig in alle Richtungen emittieren und so eine gleichmäßige Leuchtdichte von bis zu 1000 Nits liefern, die Farbraumabdeckung auf 99 % von DCI-P3 erweitern und einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 60 Grad ermöglichen. Die konsistente Farbwiedergabe über den gesamten Bildschirm ermöglicht präzise kreative Entscheidungen und gewährleistet eine genaue Kalibrierung, so der Anbieter.

Entwickelt für den Einsatz am Set

Der Quantum 27 wurde für den Einsatz am Set optimiert und verfügt über Funktionen wie einen Griff und Füße für eine einfache Handhabung sowie eine universelle 100-mm-Vesa-Halterung und eine Arca-Schiene auf der Rückseite für eine einfache Montage. Dieser Monitor verfügt über Drehregler für die taktile Steuerung und ist etwa 3 kg leichter als der Quantum 32. Zu den Stromversorgungsfunktionen gehören 2x 2-polige Lemo-Stromausgänge, ein USB-C-Stromausgang, ein USB-A-Stromausgang und die Kompatibilität mit Gold Mount- oder V-Mount-Akkuhalterungen.

Powered by PageOS

PageOS ist die Software der Monitore der Quantum-Serie, die sich als intuitives Monitor-Kontrollzentrum auf Filmsets weltweit etabliert hat. Zusätzlich zu den bereits umfangreichen Funktionen wie Belichtungswerkzeugen wie EL Zone (siehe News darüber), Waveform, Vectorscope und Monitor Calibration Wizard mit Calman-Integration wird das nächste Update von SmallHD neue Funktionen und Werkzeuge enthalten, darunter: