Produktionsmonitor für Arris Alexa 35 Live

Auf der IBC 2025 zeigt Arri unter anderem einen neuen Onboard-Monitor mit Steuerinterface LPM-1, der speziell für die Alexa 35 Live 1 entwickelt wurde.

Das 2024 eingeführte System für Live-Multicam Produktionen mit der Alexa 35 liefert Dank des 4.6K Super 35 Sensors höchste Dynamik für HDR und liefert hochqualitative Farbverarbeitung sowie natürliche Hauttöne. Mit dem LPM-1 Monitor gibt es nun eine zentrale Komponente, die nicht nur die Kameraleute sondern auch Menschen vor der Kamera unterstützt, so das Unternehmen.

Der LPM-1 ist aus robustem und langlebigem Aluminium gefertigt und wird über ein ARRI CoaXPress-Sucher-Kabel mit der Kamera verbunden. Ein optionales RS-Kabel kann zusätzliche Stromversorgung für maximale Helligkeit liefern. Der 10-Zoll-Bildschirm ist groß genug für eine präzise Beurteilung der Schärfe. Er kann sowohl auf der Kamera als auch auf einem Stativ montiert werden.

Das helle Display, der große Betrachtungswinkel, die präzise Farbwiedergabe sowie eine lange Sonnenblende für den Außeneinsatz und eine kurzen, faltbare Sonnenblende für Studiodrehs gewährleisten jederzeit ein klares Bild.

Neben der Touchscreen-Oberfläche können Kontrast, Farbe, Helligkeit und Peaking über Drehregler justiert werden. Vier Tasten können individuell mit Kamera- oder Monitorfunktionen belegt werden können. Die Ersteinrichtung von Kamera und Monitor kann über den Touchscreen oder über Tasten auf der Rückseite des Monitors erfolgen. Dort befinden sich auch die Schnittstellen für Akkuplatten, VESA-Halterungen und weiteres Zubehör.

Drei physische Tally-Leuchten am oberen Rand können das Tally im Monitorbild ergänzen oder ersetzen. Ein Tally In-Anschluss ermöglicht das externe Auslösen der Tally-Funktion, während ein großes Kamera-Nummern-Display die einfache Identifizierung der jeweiligen Kamera erleichtert. Das dreifarbige Talent Tally zeigt Personen vor der Kamera auch bei direkter Sonneneinstrahlung den Kamerastatus an.

Der LPM-1 Monitor wird durch die spezielle Monitorhalterung MYS-2 ergänzt; neben der stabilen Befestigung und flexiblen Beweglichkeit können Operatoren den Monitor mittels der integrierten NATO-Schiene verschieben sowie seine Position entlang mehrerer Achsen anpassen.

Arris Production Monitor LPM-1 für die Arri 35 Live ist auf eine Produktionsumgebung mit dem Live Production System LPS-1 und der Fernsteuerung Skaarhoj RCP zugeschnitten. Der neue Monitor und verschiedenes Zubehör können ab Oktober bestellt werden.