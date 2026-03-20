Disguise meets ASB GlassFloor

Disguise präsentierte auf der ISE erstmals die gemeinsame Integration mit ASB GlassFloor – und machte den Messestand damit zur interaktiven Spielwiese für die Zukunft des Live-Entertainments.

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stand ein interaktives Basketball-Erlebnis: Besucher konnten an einem Korbwurf-Wettbewerb teilnehmen, bei dem ihre Daten in Echtzeit in personalisierte Leaderboard-Inhalte auf dem digitalen Court von ASB GlassFloor einflossen. Das Szenario demonstrierte eindrucksvoll, wie Multi-Surface-Visuals und interaktive LED-Bodentechnologie nahtlos zusammenwirken können – etwa in Stadien, Arenen oder Entertainment-Venues.

ASB GlassFloor ist bekannt für seine LumiFlex LED-Bodenplattform, die digitale Inhalte direkt in die Spielfläche integriert. In Kombination mit der Disguise-Plattform lassen sich Inhalte über mehrere Oberflächen hinweg synchron steuern und in Echtzeit anpassen – ein entscheidender Vorteil für Veranstalter, die Fans ein immersives Erlebnis bieten wollen.

GX 3+ und X1: Hardware für jede Anforderung

Im Zentrum des Hardwareauftritts stand der neue GX 3+ Media Server, der auf dem Stand in verschiedenen Live-Szenarien zum Einsatz kam. Als Gegenpol dazu präsentierte Disguise mit dem X1 eine portable, rein softwarebasierte Lösung – ideal für Produktionen, die maximale Flexibilität bei minimalem Equipment-Aufwand erfordern, so der Anbieter. Beide Systeme unterstreichen demnach den Anspruch von Disguise, skalierbare Plattformen für jede Produktionsgröße anzubieten.

Immersiver Tunnel

Ein Highlight des Messestands war ein immersiver Tunnel, der die Möglichkeiten interaktiver Visuals greifbar macht. Audioreaktive Szenen und IMAG-Visuals, entwickelt vom Creative-Services-Team von Disguise, wurden in Echtzeit durch den GX 3+ auf die umgebenden Flächen projiziert. Räumlicher Sound von L-Acoustics vervollständigte das Erlebnis.

KI, APIs und neue Software-Features

In einer Reihe von Demo-Pods konnten Besucher die neuesten Software-Entwicklungen von Disguise hautnah erleben: Vorschauen auf kommende Designer-Erweiterungen, neue Projection-Mapping-Tools sowie Demos des X1 standen ebenso auf dem Programm wie Innovation-Showcases rund um APIs, Plugins und KI-gestützte Workflows. Besonders hervorzuheben war dabei »Ask AId3n«, der KI-Workflow-Assistent von Disguise, der Flexibilität und Effizienz bei komplexen Projekten verbessern soll. Ergänzt wurde das Angebot durch Technologien und Lösungen von Partnerunternehmen wie Adder, Canon, ROE Visual und SpectralBot.