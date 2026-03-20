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Equipment

Disguise meets ASB GlassFloor

Interaktive LED-Bodentechnologie von GlassFloor traf am Stand von Disguise auf Real-Time-Visuals.

Disguise präsentierte auf der ISE erstmals die gemeinsame Integration mit ASB GlassFloor – und machte den Messestand damit zur interaktiven Spielwiese für die Zukunft des Live-Entertainments.

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GlassFloor-Präsentation am Stand von Disguise

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stand ein interaktives Basketball-Erlebnis: Besucher konnten an einem Korbwurf-Wettbewerb teilnehmen, bei dem ihre Daten in Echtzeit in personalisierte Leaderboard-Inhalte auf dem digitalen Court von ASB GlassFloor einflossen. Das Szenario demonstrierte eindrucksvoll, wie Multi-Surface-Visuals und interaktive LED-Bodentechnologie nahtlos zusammenwirken können – etwa in Stadien, Arenen oder Entertainment-Venues.

ASB GlassFloor ist bekannt für seine LumiFlex LED-Bodenplattform, die digitale Inhalte direkt in die Spielfläche integriert. In Kombination mit der Disguise-Plattform lassen sich Inhalte über mehrere Oberflächen hinweg synchron steuern und in Echtzeit anpassen – ein entscheidender Vorteil für Veranstalter, die Fans ein immersives Erlebnis bieten wollen.

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Mit Software von Disguise lassen sich große Displays bespielen.

GX 3+ und X1: Hardware für jede Anforderung

Im Zentrum des Hardwareauftritts stand der neue GX 3+ Media Server, der auf dem Stand in verschiedenen Live-Szenarien zum Einsatz kam. Als Gegenpol dazu präsentierte Disguise mit dem X1 eine portable, rein softwarebasierte Lösung – ideal für Produktionen, die maximale Flexibilität bei minimalem Equipment-Aufwand erfordern, so der Anbieter. Beide Systeme unterstreichen demnach den Anspruch von Disguise, skalierbare Plattformen für jede Produktionsgröße anzubieten.

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Im immersiven Tunnel.

Immersiver Tunnel

Ein Highlight des Messestands war ein immersiver Tunnel, der die Möglichkeiten interaktiver Visuals greifbar macht. Audioreaktive Szenen und IMAG-Visuals, entwickelt vom Creative-Services-Team von Disguise, wurden in Echtzeit durch den GX 3+ auf die umgebenden Flächen projiziert. Räumlicher Sound von L-Acoustics vervollständigte das Erlebnis.

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Nelson Pequeno zeigte neue KI-Funktionen.

KI, APIs und neue Software-Features

In einer Reihe von Demo-Pods konnten Besucher die neuesten Software-Entwicklungen von Disguise hautnah erleben: Vorschauen auf kommende Designer-Erweiterungen, neue Projection-Mapping-Tools sowie Demos des X1 standen ebenso auf dem Programm wie Innovation-Showcases rund um APIs, Plugins und KI-gestützte Workflows. Besonders hervorzuheben war dabei »Ask AId3n«, der KI-Workflow-Assistent von Disguise, der Flexibilität und Effizienz bei komplexen Projekten verbessern soll. Ergänzt wurde das Angebot durch Technologien und Lösungen von Partnerunternehmen wie Adder, Canon, ROE Visual und SpectralBot.

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