Schneider-Kreuznach präsentiert Cine Filter »Vapour«

Der Filter wurde speziell entwickelt, um einen atmosphärischen Look mit einem feinen, kontrollierten Haze zu erzeugen, ohne dabei die für moderne Produktionen essenziellen satten Schwarztöne zu verlieren. Er ist das richtige Tool für Filmschaffende, die einen soften, leicht vernebelten Bildeindruck wünschen, jedoch maximale Kontrolle über Kontrast, Tiefe und Hauttöne behalten möchten, betont Schneider-Kreuznach.

Der Vapour kombiniert die charakteristischen Stärken des beliebten Radiant Black Filters: natürliche Hauttöne, kontrollierte Halation und stabile, satte Schwarztöne – mit einem zusätzlich definierten Mist-Effekt. Dieser reduziert den Kontrast subtil und sorgt für eine moderne Atmosphäre.

Der Filter ist nur in einer Stärke erhältlich und verfügbar in den Größen 4×5.65, 6.6×6.6, M77 und M82.

So bietet er Filmschaffenden maximale Konsistenz und Wiederholbarkeit über unterschiedliche Produktionen hinweg.

International wird der neue Filter im Frühjahr 2026 auf diversen Messen vorgestellt. Man kann ihn ab sofort vorbestellen.