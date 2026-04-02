Sonnet stellt Echo 20 und Echo 21 vor

Mit dem Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock und dem Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock präsentiert Sonnet Technologies die Premium-Modelle seiner Dockingstation-Serie. Beide Lösungen sind auf maximale Konnektivität und Flexibilität ausgelegt und nutzen die hohe Bandbreite der Thunderbolt-5-Technologie optimal aus. Der einzige Unterschied besteht in der Ausstattung mit einem M.2-NVMe-SSD-Steckplatz für interne Speichererweiterung: Während sich das Echo 21 an Anwender richtet, die zusätzlichen integrierten Speicher benötigen oder nutzen möchten, wurde das Echo 20 speziell für Nutzer ohne diesen Bedarf entwickelt, beispielsweise für Unternehmen und Behörden.

Die Sonnet-Docks sind kompatibel mit Mac-Computern der Apple M-Serie, Intel Mac-Computern mit Thunderbolt 3, Windows-Computern mit Thunderbolt 5, 4 und USB4, Chromebook-Computern mit Thunderbolt 5, 4 und USB4 sowie iPad Pro-Tablets der M-Serie. Für detaillierte Informationen bezüglich der Kompatibilität wird auf die Produktseite verwiesen.

Funktionsweise

Mit den Thunderbolt-5-Dockingstationen Sonnet Echo 20 und Echo 21 können Nutzer die Anschlüsse von Peripheriegeräten wie Speichergeräten, Audio-Interfaces und Kopfhörern bequem an einem einzigen Dock zusammenfassen. Das direkte Anschließen der Geräte an den Computer entfällt somit. Die neuen Docks verbinden all diese Peripheriegeräte – darunter bis zu vier Monitore (vorbehaltlich der Display-Unterstützung des Computers) – über ein einziges Thunderbolt-5-Kabel, das Laptops zudem mit bis zu 140 Watt auflädt. Der interne M.2-NVMe-SSD-Steckplatz des Echo-21-Docks ermöglicht es Anwendern, bis zu 8 TB Onboard-Speicher hinzuzufügen. Dabei werden Datenübertragungsraten von bis zu 3.300 MB/s unterstützt.

Warum die Systeme wichtig sind

Einige Laptops verfügen nur über eine sehr geringe Anzahl an Anschlüssen bzw. Anschlusstypen zum Anschließen von Peripheriegeräten. Andere bieten zwar mehr Anschlüsse, unterstützen jedoch nur ältere, langsamere Standards. Die meisten Laptops verfügen nicht über alle Anschlüsse, die ein Nutzer benötigen könnte. Wenn sie an einen Computer mit Thunderbolt- oder USB4-Anschlüssen angeschlossen werden, umgehen die Echo 20- und 21-Thunderbolt-5-Docks diese Einschränkungen. Sie bieten elf schnelle, stromversorgte Peripherieanschlüsse, blitzschnelle kabelgebundene Netzwerkverbindungen, zwei Videoausgänge für HDMI- und DisplayPort-Bildschirme, hochwertige, verlustfreie Audioanschlüsse sowie SD- und microSD-Kartenleser. All das ist in einem Gehäuse mit den Maßen 9,6 Zoll Breite, 4,2 Zoll Tiefe und 1,3 Zoll Höhe untergebracht.

Was die Docks auszeichnet

Sowohl das Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock als auch das Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock verfügen über mehrere herausragende Merkmale:

Integrierter M.2-NVMe-SSD-Steckplatz (nur Echo 21 SuperDock): Ermöglicht die Installation von 8 TB Speicherplatz mit Datenübertragungsraten von bis zu 3.300 MB/s.

Zwei Thunderbolt-5-Peripherieanschlüsse unterstützen Thunderbolt-5-, 4- und 3- sowie USB-Peripheriegeräte – einschließlich Displays – und liefern jeweils 15 Watt Leistung. Bei Verwendung mit eigenversorgten Thunderbolt-Geräten unterstützen diese Anschlüsse über eine Daisy-Chain-Verbindung insgesamt bis zu vier Geräte.

10-Gb-Ethernet-Anschluss: Bietet blitzschnelle 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerkkonnektivität (10GbE) über kostengünstige Cat-6- oder Cat-6A-Kupferkabel.

Zwei Videoausgänge: Anwender können einen 4K-@60-Hz- (macOS) oder 8K-@60-Hz- (Windows) HDMI-Bildschirm oder einen 4K-@144-Hz-DisplayPort-Bildschirm direkt anschließen, ohne dass ein Adapter erforderlich ist.

Neun USB-3.2-Gen-2-Anschlüsse (10 Gbit/s): Enthält vier 10-Gbit/s-Anschlüsse vom Typ A und fünf 10-Gbit/s-Anschlüsse vom Typ C, die alle superschnelle 10-Gbit/s-USB-NVMe-SSDs mit voller Geschwindigkeit unterstützen. Alle Anschlüsse liefern zusätzliche Leistung.

Hochqualitative Audio-Ein- und Ausgänge: Ein Hi-Res-Audio-Codec versorgt die Audio-Ein- und Ausgänge des Docks mit hochwertigem, verlustfreiem Audio mit einer Abtastrate von bis zu 24 Bit/192 kHz. Das Dock verfügt über eine 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und eine 3,5-mm-Mikrofonbuchse. Die separaten Cinch-Buchsen für den linken und rechten Kanal bieten einen Line-Pegel-Ausgang für Aktivlautsprecher oder einen direkten Anschluss an einen Receiver, eine Endstufe oder ein Mischpult.

Auf der Rückseite befindet sich ein Computer-/140-Watt-Ladeanschluss (Thunderbolt 5), dessen Anordnung eine einfachere Kabelverwaltung ermöglicht.

Die Docks Echo 20 und Echo 21 verfügen über eine integrierte Gewindehalterung, die die mitgelieferte Sonnet ThunderLok Thunderbolt-Anschlusssicherung fixiert und so ein versehentliches Lösen des Kabels verhindert.

Das Aluminiumgehäuse leitet Wärme effizient ab und sorgt gleichzeitig für eine kompakte Stellfläche.

Verfügbarkeit

Das Echo 20 Thunderbolt 5 SecureDock ist ab sofort bei Sonnet und in Kürze bei den weltweiten Vertriebs- und Handelspartnern zum empfohlenen Verkaufspreis von 621,33 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich. Das Echo 21 Thunderbolt 5 SuperDock wird in der zweiten Maihälfte zum empfohlenen Verkaufspreis von 690,35 Euro inkl. MwSt. verfügbar sein.