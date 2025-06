Partner für Intel: Echo 20 Thunderbolt 4

SuperDock von Sonnet ist zertifiziert als »Engineered for Intel Evo Laptop Accessory«.

Mit dem Prädikat »Engineered for Intel Evo Laptops Accessory« gehört das Echo 20 Thunderbolt SuperDock von Sonnet ab sofort zu den Zubehörprodukten, welche die strengen Anforderungen von Intel hinsichtlich praktischer Funktionen, Kompatibilität und Leistung erfüllen bzw. übertreffen. Es ist das erste Dock mit Speicherplatz in diesem Programm von Intel.

Die Funktionen

Mit 20 Anschlüssen ermöglicht das Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock Anwendern ihre Datenspeicher, Eingabegeräte, Bildschirme (bis zu einem 8K- oder zwei 6K-Monitoren), Kopfhörer und weitere Peripheriegeräte sowie eine superschnelle kabelgebundene Ethernet-Verbindung bequem an ihren Computer über ein einziges Thunderbolt-Kabel anzuschließen. Gleichzeitig können sie den angeschlossenen Laptop mit bis zu 100 Watt laden. Dank integriertem M.2-NVMe-SSD-Sockel können zudem 8 TB Onboard-Speicher ergänzt werden.

»Seit 14 Jahren ist Sonnet ein führender Anbieter von Thunderbolt-verbundenen Produkten, und das Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock hat sich zum führenden Thunderbolt 4-Dock auf dem Markt entwickelt«, sagt Robert Farnsworth, CEO von Sonnet Technologies. »Wir sind stolz darauf, dass das Echo SuperDock intensiv getestet, offiziell zertifiziert und in das Engineered for Intel Evo-Laptop-Zubehörprogramm aufgenommen wurde. »Engineered for Intel Evo« setzt den Standard für außergewöhnliches PC-Zubehör und gewährleistet, dass sowohl Verbraucher als auch Unternehmen mit ihren Intel Evo-Laptops ein großartiges Erlebnis haben.«

Die Vorteile der Lösung

Mit drei Thunderbolt 4-Anschlüssen, einem internen M.2 NVMe SSD-Sockel, vier USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-C-Ladeanschlüssen, vier USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Typ-A-Anschlüssen, einem HDMI 2.1-Anschluss, einem 2,5-Gigabit-Ethernet-Anschluss (RJ45), einem 3,5-mm-Kombi-Audioanschluss, zwei analogen Line-Level-Ausgangsbuchsen, einer 3,5-mm-Mikrofonbuchse und einem SD 4.0-Kartensteckplatz ausgestattet, ermöglicht das Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock den Anschluss einer Vielzahl von Geräten und unterstützt problemlos leistungsstarke Peripheriegeräte.

»Wir freuen uns sehr, das Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock in das Zubehörprogramm »Engineered for Intel Evo« aufzunehmen«, so Ben Hacker, General Manager der Intel Client Connectivity Division. »Mit diesem Dock können Anwender mehrere Zubehörteile und Monitore mit nur einem universellen Kabel anschließen. Es ist das erste Dock mit Speicherplatz im Programm »Engineered for Intel Evo«.

Verfügbarkeit

Das Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock ist weltweit bei Sonnet, Amazon und den Vertriebspartnern von Sonnet erhältlich.