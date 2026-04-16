Hybrid produzieren mit Avid und AWS

Nicht nur das neue Content Core nutzt AWS als cloudnative Grundlage für vernetzte Prozesse der Medienproduktion. Weiter steht Avids Speicherplattform Nexis im Mittelpunkt der strategischen Zusammenarbeit. Das Virtual File System (VFS) ermöglicht die Erweiterung von Avid NEXIS von fixer, lokaler Hardware zu einer softwaredefinierten, cloudfähigen Umgebung und somit nicht nur vor Ort oder in der Cloud, sondern auch hybrid eingesetzt werden kann. So können Nexis Cloud und Media Composer direkt in Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) und Amazon Simple Storage Service (S3) ausgeführt werden. Damit werden sowohl eine vollständig cloudfähige Postproduktion als auch sichere hybride Remote-Produktionen möglich, wobei bewährte Bearbeitungsworkflows wie Media Composer Shared Projects und die Zusammenarbeit in Echtzeit erhalten bleiben.

AWS bietet die für eine nahtlose globale Zusammenarbeit erforderliche Skalierbarkeit, Sicherheit und Compliance und ermöglicht es Kunden, in ihrem eigenen Tempo zu modernisieren, ohne kreative Prozesse zu stören. Auf dieser Kooperation bauend, stellen Amazon MGM Studios und Avid Avid Media Composer und Avid NEXIS auf AWS bereit. So werden Bearbeitungsumgebungen weltweit in kürzester Zeit für verteilte Kreativteams eingerichtet.

Avid nennt Content Core »die Intelligenzebene für Medien« in einer vernetzten Produktionsumgebung. Es vereint Inhalte, Metadaten und Workflow-Orchestrierung für kreative, operative und geschäftliche Aufgaben.

Dabei verbindet eine »«AI-first-Architektur« Tools von Avid und Drittanbietern. Workflows werden durch die Reduzierung von Reibungsverlusten zwischen Planung, Produktion und Postproduktion effektiver.

»Avid ist die Intelligenzebene für professionelle Medien und kombiniert bewährte Workflow-Expertise mit KI-gestützter Automatisierung und agentenbasierten Funktionen«, fasst Wellford Dillard, Chief Executive Officer von Avid, zusammen. »Durch die enge Zusammenarbeit mit AWS ermöglichen wir Unternehmen, ihre Inhalte, Teams und Workflows zu einer Einheit zu verbinden – was zu einer schnelleren Produktion, größerer kreativer Flexibilität und fundierteren Entscheidungen führt.«