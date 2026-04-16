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Sportway und Broadcast Solutions übernehmen Studio Automated
Studio Automated entwickelt KI-basierte Software für automatisierte und Remote-Live-Sportproduktionen und steuert bereits tausende Kameras an Veranstaltungsorten in ganz Europa. Die Technologie unterstützt Multikamera-Liveproduktionen in verschiedenen Sportarten, darunter Fußball, Eishockey, Basketball und Handball.
Sportway ist als Produktionsdienstleister im Bereich Live-Sport tätig und realisiert nach eigenen Angaben jährlich hunderttausende Spiele über zahlreiche Sportarten, Ligen und Märkte hinweg. Das Unternehmen stellt dabei reale Produktionsumgebungen bereit, in denen KI-basierte Workflows eingesetzt und weiterentwickelt werden. Broadcast Solutions agiert als Systemintegrator und Technologieanbieter mit Schwerpunkt auf Live-Produktionsinfrastrukturen – darunter Ü-Wagen, Remote-Produktionslösungen und VAR-Systeme für internationale Sportereignisse. Zuletzt hatte das Unternehmen den Kamerabewegungsspezialisten Egripment B.V. übernommen, wodurch es direkten Zugang zu spezialisierter Kameratechnik und erweiterter Engineering-Kompetenz erhielt.
Alle drei Unternehmen arbeiteten bereits seit mehreren Jahren im Bereich Live-Sportproduktion zusammen, unter anderem mit DMC Production als gemeinsamem Partner. Diese Zusammenarbeit habe dazu beigetragen, die KI-Software von Studio Automated unter realen Produktionsbedingungen weiterzuentwickeln und zu erproben.
Ziel der Partnerschaft ist laut den beteiligten Unternehmen der Aufbau eines integrierten „Glass-to-Glass“-Produktionsökosystems, das KI-gestützte Software, Kamerasysteme, Infrastrukturplanung und Content-Distribution miteinander verbindet. Als weiteres Entwicklungsziel wird die automatisierte Echtzeiterkennung von Spielereignissen zur Generierung von Highlights und Replays während laufender Spiele genannt – mit dem Ziel, neue Content-Formate und zusätzliche Einnahmequellen für Broadcaster, Ligen und Rechteinhaber zu erschließen. Die Partnerschaft adressiert dabei ausdrücklich nicht nur Top-Events, sondern soll das gesamte Spektrum von Breitensportproduktionen bis hin zu internationalen Großveranstaltungen abdecken.
Die Mitbegründer von Studio Automated, Paul Valk und Paul van den Haak, sehen die Übernahme als einen wichtigen Schritt, um das Wachstum zu beschleunigen, die Marktpräsenz auszubauen und die Position des Unternehmens im Bereich der KI-gestützten Sportproduktion zu stärken. „Unsere globalen Aktivitäten eröffnen Studio Automated einen deutlich größeren internationalen Markt für seine Lösungen“, ergänzt Stefan Breder, Co-CEO von Broadcast Solutions.
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