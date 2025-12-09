Broadcast Solutions bildet Business Unit »Broadcast Solutions Connect«

Thum + Mahr und Broadcast-Solutions-Produkte und -Service verschmelzen zu Broadcast Solutions Connect.

Broadcast Solutions bündelt sein Know-how für Workflow und Systemplanung in der Broadcast Solutions Connect GmbH, die Beratungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Medienindustrie anbietet.

Broadcast Solutions Connect entsteht aus der Verschmelzung der Thum + Mahr GmbH, einem Systemintegrationsspezialisten, der bereits zuvor zur Unternehmensgruppe gehörte und der Broadcast Solutions Produkte und Service GmbH. Durch die Verschmelzung werden Synergien ausgebaut und gemeinsame Ressourcen besser genutzt.

Broadcast Solutions Connect hat seinen Hauptsitz in Monheim am Rhein, mit einem weiteren Standort in Frankfurt am Main sowie Vertretungen in Großbritannien und Frankreich. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt auf spezialisierten Dienstleistungen für die Broadcast- und Medienbranche, darunter Consulting, Systemarchitektur und Workflow-Lösungen, Projektmanagement, Managed Services, Coaching und Support – ergänzt durch ein breites Portfolio an professionellem Broadcast-Equipment. Ziel ist es, starke Partnerschaften aufzubauen und die Expertise von Broadcast Solutions und seinen Kunden optimal zu verbinden.

Die Leitung von Broadcast Solutions Connect übernimmt Maximilian Breder als CEO, Co-CEO der Broadcast Solutions Gruppe. Unterstützt wird er im Führungsteam von Bernhard Steinhoff, vormals COO von Thum + Mahr, sowie von Martin Schwöri, vormals COO von Broadcast Solutions Produkte und Service – beide nun als COOs der Broadcast Solutions Connect GmbH.

»Durch den Zusammenschluss bündeln wir eine breite Expertise in einer neu fokussierten, schlagkräftigen Einheit«, sagt Maximilian Breder. »Von strategisch wichtigen Standorten aus betreuen wir den weltweiten Markt und treiben die zentralen Werte von Broadcast Solutions – Praktische Lösungen, Innovation und Zuverlässigkeit – weiter voran. Broadcast Solutions Connect arbeitet eng mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Systemintegration der Broadcast Solutions Gruppe zusammen, um unseren Kunden eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Lösung anzubieten.«

Martin Schwöri ergänzt: »Natürlich bleiben wir weiterhin Anbieter ausgewählter Produkte und unterstützen deren Nutzer wie gewohnt. Mit der neuen Struktur unterstreichen wir jedoch unser Ziel, die alltäglichen Bedürfnisse unserer Kunden noch besser abzubilden – tief in ihre Abläufe und Ziele einzutauchen – und den effizientesten Weg zu finden, diese Ziele zu erreichen.«

Bernhard Steinhoff fügt hinzu: »Indem wir die Erfahrung von Broadcast Solutions Produkte und Service und Thum + Mahr bündeln und in einem gemeinsamen Kompetenzpool vereinen, können wir unser Leistungsangebot deutlich erweitern und der Branche echten Mehrwert bieten. Zudem verfügen wir nun über ein größeres Team mit noch breiterer Expertise, was uns die Flexibilität gibt, unsere Dienstleistungen noch besser und präziser auf die Anforderungen unserer Kunden abzustimmen.«

Broadcast Solutions Connect startet mit rund 20 Mitarbeitenden und nimmt seine Arbeit ab Januar 2026 auf.