Alle unter einem Dach mit Grass Valley

Die unterschiedlichsten Systeme und Infrastrukturen, mit denen Medienbetriebe und ihre Partner arbeiten, beinhalten oft doppelte Infrastrukturen, fragmentierte Workflows und erhöhte Kosten. Dadurch bedingte unerwünschte Entscheidungen zwischen Qualität und Arbeitsgeschwindigkeit will AMPP mit einem „Open-by-Design“-Ansatz überflüssig machen, indem eine einheitliche flexible Plattform den Beteiligten den Weg zu den besten Lösungen öffnet. »Unser Alliance-Ökosystem erweitert AMPP auf wichtige Workflows und ermöglicht es Teams, Best-of-Breed-Technologien zu verbinden, Ressourcen zu skalieren und Inhalte über eine einheitliche Betriebsumgebung effizienter bereitzustellen«, beschreibt Matt Yates, Director, Strategic Alliances bei Grass Valley, den Ansatz.

AMPP unterstützt eine Vielzahl von Anwendungen und basiert auf der offenen Architektur der Plattform und öffentlich verfügbaren SDKs. Auch der neue Media eXchange Layer (MXL) wird zunehmend als gemeinsame Transport- und Interoperabilitätsschicht genutzt und beschleunigt den Trend zu softwaredefinierten Workflows. So werden Anwendungen innerhalb einer Rechenumgebung und ohne Punkt-zu-Punkt-Integration betrieben.

Die Kunden fordern Systeme, »die sich zuverlässig über Produktion, Infrastruktur und Verteilung hinweg integrieren lassen«, ergänzt Yates. »Die Allianz basiert auf einer gemeinsamen Architektur, so dass Anwendungen ohne zusätzlichen Integrationsaufwand zusammenarbeiten können. Neue Funktionen lassen sie sich in bestehende Workflows integrieren, ohne die Komplexität zu erhöhen.«

Dieses Konzept verbindet zahlreiche Unternehmen mit Grass Valley und AMPP – einige Beispiele:

Storytelling

Das Newsroom-NRCS von Digital Joy ist nativ in Framelight X und das Produktions-Playout integriert, wodurch Reibungsverluste zwischen Story-Konzeption, Produktion, Verteilung und Ausstrahlung reduziert werden. Telestream Vantage wird vom Framelight X-Workflow nativ unterstützt, wodurch das Transcodierungstool nahtlos genutzt werden kann.

Die native Unterstützung skalierbarer HTML5-basierter Grafiken von MXMZ vereinfacht deren Integration in Live-Produktions-, Content-Bearbeitungs- und Playout- Workflows. Neue native Apps der RT Software Swift erweitern die Unterstützung von AMPP für 2D- und 3D-szenenbasierte Grafikangebote.

Das Agito-Roboterkamerasystem von Motion Impossible unterstützt die LDX C180 Kameras von Grass Valley mittels AMPP-Steuerung bei dynamischen Kamerabewegungen. Das in die LDX 100 RF-Kameraserie integrierte INCAM-Modul von Vislink ermöglicht Produktions-Workflows über 5G-Netze.

Die neue Daktronics Show Control-Integration in K-Frame steuert Broadcast-Ausgänge und Veranstaltungsdisplays, wie Daktronics 1,2-mm-COB-dvLED-Displays, auf einem Produktionsmischer.

Effiziente Skalierung über Grenzen

Lösungen wie LayerCake helfen bei der Optimierung von Ressourcen indem AMPP auf Abruf Produktionsumgebungen bereit stellt und End-to-End-Workflows gekoppelt werden. Cuez bietet eine einheitliche Automatisierungsebene für hybride Hardware- und Software-Workflows. NEP Platform integriert softwaredefinierte Workflos in AMPP.

AI-Media integriert Echtzeit-Untertitelung und -Transkription direkt in Produktionsworkflows. Digital Joy Insight bietet Transparenz über Cloud- und AMPP-bezogene Kosten und ermöglicht durch FinOps-Funktionen die Echtzeitüberwachung und -optimierung der Ressourcennutzung.

Eine Plattform verbindet

Ansprüchen an die Weiterentwicklung der Orchestrierung von Plattformen kommt die native Unterstützung für die neueste Generation von NDI 6.3 durch AMPP entgegen: IP-Videoquellen, einschließlich HDR-Workflows, können direkt in die Plattform und aus ihr heraus geleitet werden. Die native Dante-Unterstützung verbindet AMPP mit professionellen IP-Audio-Produktions-Workflows, während die neu angekündigte TVU MediaMesh-Gateway-Anwendung direkten Zugriff auf weltweite Feeds von TVU innerhalb der AMPP-Rechenumgebung bietet. Zoom ISOcloud bindet Remote-Teilnehmer als eigenständige Quellen in eine Produktion ein und ist zusammen mit TVU MediaMesh eine der ersten Anwendungen, die MXL innerhalb von AMPP nutzt. Wo eine Umstellung auf softwaredefinierte Workflows noch nicht möglich ist, unterstützt die Protokollkonvertierung TSL Hummingbird die Verbindung der verschiedenen Welten und die Steuerung von Altsystemen parallel zu AMPP.