Sony: Neue Kameraserie, KI-gestützte Workflows und Tools für virtuelle Produktion

Neue Systemkamera-Linie für Live-Produktion

Im Mittelpunkt steht die neue „R-Serie“, die auf den bestehenden HDC-5000- und HDC-3000-Linien aufbaut. Die Modelle HDC-5500R, HDC-5500RV, HDC-3500R, HDC-3500RV und HDC-3200R sollen laut Sony einen erweiterten Dynamikbereich, verbesserte Systemerweiterbarkeit und konsistentere Farbanpassung über alle Modelle hinweg bieten. Marktstart ist für Sommer 2026 geplant. Ergänzt wird die Serie durch die Kamerasteuereinheit HDCU-3500R und die 3D-LUT-Optionskarte HKCU-LUT35.

Ebenfalls vorgestellt werden Firmware-Updates für die PTZ-Kameras BRC-AM7 (Ver. 3.0), SRG-A40 und SRG-A12 (Ver. 4.0), die neue KI-basierte Funktionen für Sportübertragungen, Bildungsanwendungen und Unternehmensproduktionen mitbringen sollen.

Softwareplattform MOXELA und neue Mischpult-Funktionen

Neu ist auch MOXELA, eine softwarebasierte Medienverarbeitungsplattform, die auf Standard-Hardware oder in der Cloud betrieben werden kann und Live-Video, Audio und Daten verarbeiten sowie überwachen soll.

Daneben zeigt Sony erweiterte Funktionen des MLS X1-Multiformat-Mischpults, das die gemeinsame Nutzung von Signalen über mehrere Studios ermöglicht. Das neue Bedienpanel ICP X7000A mit überarbeitetem XPT-Bedienfeld soll im Herbst 2026 erscheinen.



Authentizität und Herkunftsnachweis in der Nachrichtenproduktion

Mit dem PXW-Z300 präsentiert Sony einen XDCAM-Handcamcorder, der als erstes Gerät den C2PA-Standard zur Inhaltszertifizierung unterstützen soll. In Verbindung mit dem LiveU TX1-Datensender, dem tragbaren PDT-FP1 und der neu angekündigten Netzwerk-RX-Station PWA-RXS zeigt das Unternehmen einen durchgängigen Authentizitäts-Workflow vom Außeneinsatz bis zur Postproduktion.

Alpha- und Cinema-Line-Kameras

Im Bereich der Einzelbildkameras stellt Sony die Ende 2025 vorgestellte Alpha 7 V erstmals auf der NAB vor. Das 33-Megapixel-Vollformatmodell unterstützt 4K-60p-Aufnahmen ohne Bildbeschnitt und arbeitet mit dem BIONZ XR2-Prozessor inklusive KI-gestützter Motiverkennung. Für die Cinema Line kündigt Sony ein Firmware-Update der FR7 (Ver. 4.0) mit KI-basiertem Auto Framing und OpenTrackIO-Unterstützung an, während die FX6 eine neue BIG-6-Schnellzugriffsanzeige erhält.

Virtuelle Produktion und räumliche Inhalte

Sonys Engagement in der virtuellen Produktion umfasst auf der Messe das Virtual Production Tool Set Ver. 3.0 sowie die neue XYN Spatial Capture Solution. Letztere soll aus Fotos spiegelloser Kameras fotorealistische 3D-Assets generieren und besteht aus drei Komponenten: der Smartphone-App XYN Spatial Scan Navi, der webbasierten XYN Spatial Scan und dem XYN Renderer Plugin für virtuelle Produktionsstudios.