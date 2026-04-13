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Ross / Highfield AI: KI-gestützte Grafik-Workflows für Live

Ross Video und HighField AI bündeln ihre Kräfte, um Grafik-Workflows für Nachrichten- und Sportproduktionen zu beschleunigen. Die Integration bringt KI-gestützte Grafikerstellung direkt in das bestehende Ross-Video-Ökosystem.

Der Kern der Partnerschaft: HighField AI analysiert Story-Kontext innerhalb von Ross Inception, identifiziert passende Ross-XPression-Grafik-Templates und erstellt sendefertige Grafiken – inklusive Text, Zitaten, Bildmaterial und Daten – unter Berücksichtigung redaktioneller Vorgaben und Branding-Regeln. Content Assets werden über Ross Streamline abgerufen, Grafiken über XPression gerendert und ausgespielt.

Praktisch bedeutet das: Ein Produzent kann per Spracheingabe ein Matchup-Graphic oder einen Spielervergleich anfordern – das System baut die Grafik sofort aus den vorhandenen Broadcaster-Templates und Assets zusammen. Bauchbinden, Matchup Screens, Spielerprofile und Full-Frame-Visuals lassen sich so in Sekunden produzieren, ohne bestehende Workflows umzubauen.

»Broadcaster brauchen keine KI, die sie zwingt, ihren Betrieb neu aufzusetzen«, sagt Tehseen Akhtar, Senior Director of Product Management bei Ross Video. »Sie brauchen intelligente Tools, die die Workflows unterstützen, auf die sie bereits vertrauen.«

»HighField AI wandelt den Kontext einer Geschichte innerhalb von Sekunden in produktionsreife Grafiken um«, erklärt Ofir Benovici, CEO und Mitbegründer von HighField AI.

»Mit Ross führen wir einen dialogbasierten Workflow für die Live-Produktion ein, der die Erstellung von Grafiken so einfach macht wie eine einfache Anfrage. Ein Produzent kann eine Matchup-Grafik oder einen Spielervergleich anfordern, und das System erstellt diese sofort unter Verwendung der eigenen Vorlagen und Assets des Senders. Mit HighField AI können Produktionsteams Grafiken schneller erstellen, Konsistenz gewährleisten und die volle Kontrolle über die Marke behalten, ohne ihre Arbeitsweise ändern zu müssen.«

Die Integration umfasst zunächst Ross XPression, Inception und Streamline. Beide Unternehmen planen, KI-gestützte Workflows künftig auf weitere Ross-Produktionstools auszuweiten.

Artificial IntelligenceGrafikHighField AINABNAB2026Ross Video
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