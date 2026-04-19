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swXtch.io und Lawo prüfen Integration

Lawo und swXtch.io geben anlässlich der NAB 2026 ihre Absicht bekannt, die Integration des softwaredefinierten Multicast Overlays von groundSwXtch in die HOME-Plattform von Lawo zu prüfen.

Diese Integration ermöglicht leistungsstarke Multicast-IP-Netzwerke über Hybrid-Cloud- und On-Premise-Umgebungen hinweg und bietet so mehr Flexibilität, Skalierbarkeit und Effizienz für Live-Produktionen, Remote-Workflows und kompakte Infrastrukturbereitstellungen. Dafür erweitert groundSwXtch die cloudSwXtch-Technologie auf physische, bodengestützte Netzwerke und bietet softwarebasierte Multicast-Fähigkeiten, Protokollflexibilität und Medienübertragung mit geringer Latenz – unter Verzicht auf herkömmliche Hardware-Switches.

»Durch die Integration von groundSwXtch hoffen wir, On-Premise- und Cloud-Netzwerke zu einer einheitlichen Struktur zu verbinden und Rundfunkveranstalter so in die Lage zu versetzen, dynamische Produktionsanforderungen zu bewältigen«, so Axel Kern, Senior Director of Cloud and Infrastructure Solutions bei LAWO.

Auf der NAB 2026 wird die geplante Partnerschaft an zwei Anwendungsfällen demonstriert:

©SwXrch.ioAnwendung 1:

Aufbauend auf privaten cloud-zentrierten Workflows umfasst dieses Szenario Beiträge von externen Remote-Standorten wie Arenen, Rathäusern oder mobilen Produktionseinheiten. An Remote-Standorten generierte Essences werden in die lokale Produktionsumgebung eingespeist, die zentral koordiniert und gesteuert wird. Sendefertige Signale werden zur endgültigen Ausgabe und Verbreitung an die Hauptanlage verteilt. Die Integration von groundSwXtch gewährleistet einen zuverlässigen Transport mit geringer Latenz zwischen Remote-Standorten, Cloud-Ressourcen und der lokalen Infrastruktur.

©SwXrch.ioAnwendung 2:

Kunden, die mit plötzlichen Nachfragespitzen konfrontiert sind – beispielsweise bei der aktuellen Nachrichten-Berichterstattung oder großen Sportveranstaltungen –, können schnell zusätzliche Rechenressourcen akquirieren. Lawo HOME Apps laufen in der Cloud, wobei die Verwaltung und Workflow-Steuerung vom Hauptstandort aus erfolgt. AV-Inhalte werden an Produktionswerkzeuge wie DSK/Mischer, Multiviewer und Videoprozessoren weitergeleitet. IP-Streams senden Programmsignale und Visualisierungen an die Hauptanlage zurück, und fertige Programmfeeds gehen in die Vertriebskanäle.

»groundSwXtch bringt die Leistungsfähigkeit von softwaredefiniertem Multicast und hybriden Netzwerken direkt in den lokalen Medienbetrieb«, sagte Brent Yates, CEO von swXtch.io. »Unsere Zusammenarbeit mit Lawo zeigt, wie die Kombination unserer virtuellen Overlay-Technologie mit der offenen HOME-Plattform von Lawo leistungsstarke neue Möglichkeiten für Rundfunkveranstalter schafft, die auf IP- und Cloud-native Workflows umsteigen.«

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