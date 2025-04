Bridge Technologies und swXtch.io arbeiten zusammen

Bridge Technologies und swXtch.io zeigen ihre Zusammenarbeit im Bereich erstklassiger Medien-Workflows über globale Netzwerke hinweg auf der NAB 2025.

Die Kooperation wird am Stand von Bridge Technologies präsentiert. Die Demonstrationen zeigen, wie die Technologien beider Unternehmen eine nahtlose Konnektivität in der Cloud ermöglichen, indem sie die lokalen Netzwerkfunktionen von On-Premise-Systemen replizieren und sicherstellen, dass Cloud-Inhalte mit den ursprünglichen Quellen übereinstimmen. Dies führt zu verbesserter Zuverlässigkeit, Agilität und Flexibilität bei der Bereitstellung von Broadcast-Operationen über die Cloud.

Das cloudSwXtch-System fungiert als virtuelles Overlay-Netzwerk an bestimmten Cloud-Standorten und schafft ein standardkonformes Netzwerk durch den Einsatz virtueller Netzwerk-Switches und virtueller Netzwerkschnittstellen-Controller (xNICs). Dadurch können Software-Workloads, die auf virtuellen Maschinen laufen, ihre Informationen so verteilen, als ob sie in einem physischen Netzwerk betrieben würden. Mit seinen Multicast-, Paketmanagement- und Hochbandbreiten-Fähigkeiten unterstützt cloudSwXtch native unkomprimierte SMPTE ST 2110 sowie komprimiertes JPEG-XS (TR07 und TR08), was es ideal für das Management von Broadcast-Produktion und -Verteilung in einer Cloud-Umgebung macht.

Die Zusammenarbeit umfasst auch Produktionsströme, bei denen das VB440 von Bridge zur Überwachung und Validierung von unkomprimiertem Video direkt von RED-Kameraquellen eingesetzt wird. Der generierte ST 2110-Stream wird über eine öffentliche Internetverbindung an die Cloud gesendet und dann von cloudSwXtch für alle angeschlossenen Cloud-Endpunkte bereitgestellt. Dies ermöglicht es softwarebasierten ST 2110-Produkten, ohne spezielle Code- oder API-Änderungen in die Cloud integriert zu werden.

Zusätzlich wird das VB220 von Bridge Technologies zur Analyse von Transportströmen von H.264 zu JPEG XS verwendet. Durch den Anschluss des VB220 an das cloudSwXtch-Netzwerk können Multicast-Streams abonniert werden. Tachyon LIVE von Cinnafilm wird genutzt, um den unkomprimierten ST 2110 in stark komprimiertes H.264 für die Verteilung außerhalb des Systems als SRT zu konvertieren.

Patrick McCoy, Head of Product bei swXtch.io, betont, dass cloud-basierte Produktion keine Kompromisse bei der Qualität erfordern sollte. Die Zusammenarbeit mit Bridge Technologies bietet Broadcast-Ingenieuren eine robuste Netzwerkinfrastruktur, die On-Premise- und Cloud-Workflows nahtlos integriert.

Simen Frostad, Vorstandsvorsitzender von Bridge Technologies, unterstreicht, dass die Zusammenarbeit beweist, dass die Cloud mit der Leistung von On-Premise-Systemen mithalten kann. Die Kombination der VB440- und VB220-Sonden mit den innovativen Cloud-Networking-Lösungen von swXtch.io ermöglicht es Broadcastern, sowohl mit unkomprimierten als auch mit komprimierten Streams in der Cloud zu arbeiten, ohne Kompromisse bei Sichtbarkeit oder Kontrolle einzugehen. Die Demonstration auf der NAB2025 markiert den Beginn weiterer Möglichkeiten in diesem Bereich.