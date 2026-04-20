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OLED-Sucher mit LED-Monitor für Ikegami Unicam XE

Im Jahr des 80. Firmenjubiläums zeigt Ikegami u.a. einen neuen OLED-Sucher mit ausklappbarem 3,5 Zoll-Monitor auf der NAB 2026.

© Ikegami 2026Der Sucher VFE-P07D ist für die Unicam XE-Kameraserie vorgesehen. Der monoskopischen 0,7 Zoll OLED-Sucher in Full HD in 16:9 unterstützt mit seinem hohen Kontrastumfang u.a. Aufnahmen im HDR-Modus. Das Display liefert eine Helligkeit von 200 cd/m² und hat eine integrierte Vergrößerungslinse sowie ein Tally. Spitzenpegel, Kontrast, Helligkeit, Menüparameter, Markerauswahl, Zebra-Muster ein/aus und Tally-Helligkeit können am Sucher eingestellt werden; an der Rückseite befindet sich eine weitere konfigurierbare Taste.

Direkt über dieser Einheit befindet sich ein 3,5-Zoll-TFT-LCD-Monitor mit einer Helligkeit von 450 cd/m² und einem horizontalen/vertikalen Betrachtungswinkel von 170 Grad. Der Monitor kann nach vorne gerichtet oder seitlich um 180 Grad verstellt werden, der Neigungswinkel ist um mehr als 120 Grad einstellbar. Der BNC-Eingang bringt externe HD/3G-SDI-Signale auf das HD-Display, das wie der Suchermonitor 16,7 Mio. Farbwerte wiedergibt. Wellenform-, Vektorskop- und Audiomesswerkzeuge sind leicht zugänglich.

Der VFE-P07D ist für den Einsatz an den Unicam XE-Kameras HDK-X500, UHK-X600, der tragbaren UHK-X700 und der funkangebundenen Kamera UHK-X700RF geeignet. Diese Kameras haben 3-CMOS-Global-Shutter-Bildsensoren und entsprechen dem ITU-R BT.2020-Standard für High Dynamic Range.

Ikegami zeigt in Las Vegas außerdem die Unicam XE-Kameras UHK-X700 und UHK-750, neue Kompakt- und POV-Kameras, SDI- und IP-Kamerasteuerungsgeräte sowie 9- bis 31,1-Zoll-Bildschirme für Broadcast-Anwendungen sowie die OLED-Sucher VFE-P710AD und VFE-P711AD und den neuen variablen Neutraldichtefilter für portable und Studiokameras.

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