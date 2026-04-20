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Riedel SmartPanel: Commentary-Steuerung und Interkom in einem Gerät

Riedel stellt die Commentary Control App für das 1200 Series Desktop SmartPanel vor. Dominik Litfin erklärt im Video, was das Gerät leistet.

Riedels neues 1200-Series-Desktop-SmartPanel vereint Commentary-Workflows, Interkom und Audio-Monitoring in einer kompakten, IP-nativen Einheit.


Die Commentary Control App ist die fünfte Applikation für die SmartPanel-Plattform und die erste Commentary-Lösung, die gleichzeitig als Interkom-Panel, Audio-Monitoring-Interface und Control-Panel fungieren kann – alles in einem kompakten Gerät.

©Nonkonform

1200 Series Desktop SmartPanel.

Die App ist eng mit dem Artist-1024-Interkom-Ökosystem verzahnt und setzt vollständig auf IP-native Workflows.

©Nonkonform

Die neue Commentary Control App für das Desktop SmartPanel der Serie 1200.

Das Interface ist auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt: Ein flexibles Layout passt sich sowohl einfachen als auch komplexen Produktionen an und reduziert so den operativen Aufwand für Talents. Integrierte Remote-Control- und Monitoring-Funktionen nutzen moderne, netzwerkbasierte Produktionsumgebungen konsequent aus.

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