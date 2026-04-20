Riedel SmartPanel: Commentary-Steuerung und Interkom in einem Gerät

Riedels neues 1200-Series-Desktop-SmartPanel vereint Commentary-Workflows, Interkom und Audio-Monitoring in einer kompakten, IP-nativen Einheit.

Die Commentary Control App ist die fünfte Applikation für die SmartPanel-Plattform und die erste Commentary-Lösung, die gleichzeitig als Interkom-Panel, Audio-Monitoring-Interface und Control-Panel fungieren kann – alles in einem kompakten Gerät.

Die App ist eng mit dem Artist-1024-Interkom-Ökosystem verzahnt und setzt vollständig auf IP-native Workflows.

Das Interface ist auf einfache Bedienbarkeit ausgelegt: Ein flexibles Layout passt sich sowohl einfachen als auch komplexen Produktionen an und reduziert so den operativen Aufwand für Talents. Integrierte Remote-Control- und Monitoring-Funktionen nutzen moderne, netzwerkbasierte Produktionsumgebungen konsequent aus.