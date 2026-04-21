Clear-Com FreeSpeak Cell für 5G

Während FreeSpeak II für geschlossene Veranstaltungsorte und lokale Produktionen gedacht ist, wurde FreeSpeak Cell für öffentliche wie private LTE- und 5G-Netze konzipiert. So sind (vorbehaltlich der Netzwerkkonfiguration und der verfügbaren Bandbreite) eine Vollduplex-Sprachkommunikation und Datenanwendungen und Videoübertragung über große Entfernungen möglich. Dabei entfällt die herkömmliche Funkfrequenzkoordination ebenso wie Beschränkungen der Frequenznutzung. Clear-Com stellt FreeSpeak Cell daher gegen die zunehmende Überlastung der UHF-, DECT- und Wi-Fi-Bänder an großen Veranstaltungsorten und bei Live-Events mit hoher Personendichte.

FreeSpeak Cell unterstützt die globale Nutzung in den Frequenzbändern 700 bis 900 MHz und 1700 bis 4200 MHz. Das Dual-SIM-Design ermöglicht es zudem auch Kombinationen öffentlicher und privater Netze. Das System unterstützt 100 oder mehr Beltpacks und lässt sich je nach Netzwerkkonfiguration auf Hunderte von Nutzern skalieren. Weiterhin ist Bluetooth 5.3 integriert.

Derzeit arbeitet FreeSpeak Cell mit der digitalen Matrixplattform Eclipse HX von Clear-Com. Die Unterstützung der Arcadia Central Station soll kurzfristig folgen, die Integration der cloudbasierten Intercom-Plattform Gen-IC ist geplant.

Verfügbarkeit

FreeSpeak Cell wird im Frühjahr 2026 in den Vereinigten Staaten ausgeliefert. Weitere behördliche Zertifizierungen für andere Regionen werden im Laufe des Jahres erwartet.