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MainConcept: (En-)Coding in Partnerschaften

Der Spezialist für Videocodecs kündigt auf der NAB 2026 neue Kooperationen in Sachen MV-HEVC, »Advanced HDR« und MPEG-H Audio an.

©NonkonformMultiview-Encoding für Apple Immersive Video

Das MV-HEVC Encoder SDK (HEVC/H.265) von MainConcept unterstützt nun Apple Immersive Video für Apple Vision Pro. Im Gegensatz zu üblicher Videokompression betreibt MV-HEVC simultan synchronisierte Datenströme, wobei Ratenkontrolle, Bewegungsschätzung und wahrnehmungsorientierte Optimierung über die gesamte Codierungspipeline hinweg gewahrt bleiben. Blackmagic Design und Colorfront haben das SDK integriert und bauen immersive Produktionspipelines auf der Encoding-Technologie von MainConcept auf.

VPU-Beschleunigung in der Easy Video API

MainConcept und NETINT erweitern die Easy Video API (EVA) um eine dedizierte VPU-Unterstützung für ASIC-basierte Codierung und Decodierung neben bestehenden Workflows. EVA steuert Hardware- und Software-Codecs über eine einzige Schnittstelle, was die Integration in bestehende Workflows vereinfacht und Grafikprozessoren von AMD, Intel, NVIDIA und Qualcomm unterstützt. © MainconceptSkalierte Cloud-Transcodierungen oder OTT-Bereitstellungen bekommen dadurch ohne kundenspezifische Integrationsarbeiten eine höhere Stream-Dichte und bessere Energieeffizienz.

©NonkonformAdvanced HDR für Broadcast- und Streaming

In Zusammenarbeit mit Philips stellt MainConcept den SL-HDR Conversion SDK vor, das »Advanced HDR« von Technicolor für Broadcast- und OTT-Workflows erweitert. Die »Advanced HDR«-Suite (SL-HDR) von Technicolor beinhaltet KI-gesteuerte HDR-Technologien von Philips und InterDigital und löst das Problem vieler Inhalteanbieter, HDR-Videos bereitzustellen und diese zugleich auf SDR-Displays darzustellen zu können, sowie die erforderliche Bandbreite zu verwalten. »Advanced HDR« erstellt einen einzigen Stream, der SDR und HDR in einer Metadatenebene mit geringem Overhead überträgt. HDR-Geräte konvertieren automatisch, andere nutzen das SDR-Signal. Philips und MainConcept haben eine Lösung entwickelt, mit der Broadcaster und Streamer SL-HDR in ihre HLS Encoding-Pipelines integrieren können.

Audio-Produktion in der Cloud

Angesichts des Trends, Workflows in die Cloud zu verlagern, gilt der Verarbeitung von Bild und Ton bei hoher Qualität besondere Aufmerksamkeit.

© Mainkconcept

MPEG-H Audio im Blick: MainConcept und Partner.

Die bisherige unterschiedliche Übertragung und Verarbeitung von Quellvideo und -audio (mit oder ohne Metadaten) kann nicht aufrechterhalten werden. Auf der NAB 2026 präsentieren Fraunhofer IIS, Jünger Audio, Techex, AWS und MainConcept einen beispielhaften künftigen MPEG-H-Produktions-Workflow in der Cloud mit Live-Aufnahme, Echtzeiterstellung von Metadaten und der Auslieferung über HLS, DASH und CMAF mit voller Zuschauerinteraktivität.

MPEG-H Audio ist in den TV-Standards DVB, ATSC, TTA (Südkorea) und SBTVD (Brasilien) enthalten. Das weltweit erste terrestrische UHD-Fernsehen sendet in Südkorea mit MPEG-H Audio. In Brasilien soll der Video-Codec VVC/H.266 mit NGA MPEG-H kombiniert werden. Andere Länder und Organisationen, darunter DVB, prüfen MPEG-H Audio.

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