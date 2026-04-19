Canon mit neuer Zoom-Optik und PTZ-Controller

Mit beiden neuen Produkten geht Canon auf die Bedürfnisse in modernen Produktionsumgebungen ein – vom cineastischen Anspruch bis zu skalierbaren, IP-basierten Multikamera-Workflows.

Zoom CN30x40 IAS J R1/P1

Die neue Optik mit einem 30fach Zoom zwischen 40 und 1200mm bietet eine native Super35mm-Abdeckung und liefert auch über große Entfernungen hochaufgelöste 4K- und 8K-Bilder. Die Brennweite wird mittels des integrierten 1,5fach Extenders auf 60 bis 1800mm erhöht. Der von der Brennweite abhängige Blendenwert wird zwischen T5 und T16,2 angegeben. Die Belichtung wird über den gesamten Zoombereich angepasst. In Kombination mit Canon-Kameras, u.a. der EOS C400, stehen Autofokus- (Dual Pixel AF II) und Tracking-Funktionen sowie eine präzise Schärfenachführung auch in dynamischen Szenen zur Verfügung. Die Optik wird mit RF- (6,6 kg) oder PL-Mount (6,7 kg) geliefert. Metadaten nach Zeiss Extended Data und Cooke/i werden unterstützt. Die neue Antriebseinheit ist mit einer Fokus-Breathing-Korrektur, verbesserter Servosteuerung, einem Info-Display und USB-C ausgestattet.

Controller IP300

Der kompakte PTZ-Controller wurde für die Steuerung von Multikamera-Produktionen durch eine Person entwickelt und kann über den 3,5 Zoll Touchscreen bis zu 200 Kameras verwalten, gruppieren und mit je 100 Presets konfigurieren. Vorschau- und IP-Videoeingänge sowie frei belegbare Elemente stehen – z.B. für Broadcast-Produktionen – zur Verfügung. Canon-Anwendungen, u.a. Auto Tracking und Auto-Loop, und integrierte Tools wie Stream Deck unterstützen die Automatisierung von Abläufen.