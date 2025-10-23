CEO Peter Nöthen verlässt Qvest

Peter Nöthen scheidet zum Jahresende aus dem Unternehmen aus und lässt seine Tätigkeit als Geschäftsführer ruhen.

An der Spitze der Qvest Group ist ein CEO-Wechsel geplant. Peter Nöthen scheidet zum Jahresende aus dem Unternehmen aus und lässt seine Tätigkeit als Geschäftsführer ruhen. Das Unternehmen bedankt sich bei Peter Nöthen für sein langjähriges Engagement. Er bleibt Minderheitsgesellschafter von Qvest. Der designierte Nachfolger wird in Kürze bekanntgegeben.

Peter Nöthen hat Qvest maßgeblich geprägt: Als Gründer entwickelte er die Qvest Group durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen von einer lokalen Marke zu einer international tätigen Unternehmensgruppe. In dieser Zeit etablierte sich Qvest als globaler Champion für innovative Technologielösungen entlang der gesamten digitalen Media-Supply-Chain. Seit 2016 ist Qvest ein Beteiligungsunternehmen der RSBG SE.

Nach Jahren des internationalen Wachstums liegt die zukünftige Aufgabe des neuen CEO darin, die Unternehmensgruppe weiter zu integrieren und profitables Wachstum zu sichern.

Ab dem ersten Quartal 2026 soll – vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafterversammlung – ein neuer CEO die Führung von Qvest übernehmen. Der Name des designierten CEOs wird in Kürze bekanntgegeben. Zusätzlich übernimmt er auch das Amt des CEO des Mehrheitsgesellschafters RSBG ICT.

Der designierte CEO kennt das Unternehmen bereits sehr gut aus der Umsetzung gemeinsamer Projekte und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen in der Informations- und Kommunikationstechnologie, so Qvest.

Mit mehr als zehnjähriger Geschäftsführungsverantwortung in verschiedenen Unternehmen bringt er demnach wertvolle Expertise in den Bereichen Wachstumsstrategien, Transformation, Post Merger Integration und M&A mit. Die letzten Stationen des studierten Wirtschaftsingenieurs waren CEO-Rollen in den Bereichen technische Dienstleistungen sowie Software-Lösungen in der Medienbranche.

»Wir freuen uns, einen erfahrenen und versierten Kenner der für Qvest relevanten Märkte als CEO gewonnen zu haben«, sagt Markus Bohni, CEO der RSBG. »Wir bedanken uns bei Peter Nöthen für sein Engagement der vergangenen Jahre.«

Mit der bestehenden Geschäftsführung bleiben sehr erfahrene Führungskräfte als unmittelbare Ansprechpartner erhalten, die den Transformationsprozess aktiv mitgestalten.