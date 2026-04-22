Riedel Horizon: ST2110 IP-native Multiviewer App

Riedel bringt mit der MediorNet Horizon ST 2110 MultiViewer App sein Multiviewer-Portfolio in native SMPTE-ST-2110-Umgebungen. Die Softwarelösung läuft auf der Horizon-Plattform und verankert das Monitoring direkt im Processing Layer IP-basierter Systeme – ohne separate Hardware.

Sie verarbeitet SMPTE-ST-2110-Video, -Audio und Ancillary Data, nutzt NMOS-basiertes Control und bietet bis zu 128 PiPs sowie 16 Heads in einem einzigen 1-HE-Gerät. Bestehende Riedel-Multiviewer-Workflows bleiben dabei erhalten, was den Übergang von Baseband- und Hybrid-Setups zu vollständigen IP-Infrastrukturen erleichtert.

Dank FPGA-Architektur bietet der Multiviewer geringe Latenz sowie niedrigen Stromverbrauch.

Die Lösung richtet sich sowohl an Bestandskunden, die ihre Horizon-Hardware um Multiviewer-Funktionalität erweitern möchten, als auch an neue Kunden, die ein natives 2110-Deployment planen.