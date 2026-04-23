NABShow 2026: Besucherzahlen

Wie bei Messezahlen üblich, gibt es meist Deutungsspielraum: Die Rede ist von registrierten Besucherinnen und Besuchern.

Nahezu die Hälfte der Teilnehmer (48 %) war laut Veranstalter das erste Mal dabei – ein Wert, der nach Registrierungskampagne klingt und nicht unbedingt nach organischem Wachstum. Ähnlich ambitioniert wirkt die Behauptung, die Zahl der Content Creator sei gegenüber 2025 um 140 Prozent gestiegen.

Geht man von den offiziell gemeldeten Zahlen aus, sind die Besucherzahlen der NABShow also von rund 55.000 im Vorjahr auf nun 58.000 gestiegen.

Kann das sein? Die Redaktion von film-tv-video.de hatte eher den Eindruck, dass weniger Besucherinnen und Besucher unterwegs waren. Für die DACH-Region und Europa war das auch definitiv der Fall, wie viele Gesprächspartner bestätigten.

Für Fachbesucher aus der Film- und Fernsehbranche bleibt die NABShow zwar ein Branchentreff, künftig aber wohl (noch) mehr mit US-Fokus.

Die nächste NAB Show findet am 21. und 22. Oktober 2026 in New York statt; 2027 kehrt die Messe vom 3. bis 7. April nach Las Vegas zurück.